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ЦАМТО

Копенгаген выделит в фонд поддержки Украины дополнительно 337 млн. долл. в 2023 году и 3,4 млрд. долл. в 2025-2027 гг.

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Флаг Дании
Флаг Дании.
Источник изображения: © Fotolia / uhotti

ЦАМТО, 27 ноября. Правительство Дании и большинство партий датского парламента приняли решение выделить дополнительно 2,3 млрд. датских крон (337 млн. долл.) в 2023 году и 23 млрд. крон (3,4 млрд. долл.) в 2025-2027 годах.

Как передает "РИА Новости", информация об этом размещена на сайте Минобороны королевства.

"Правительство и подавляющее большинство партий в Фолькетинге соглашаются предоставить фонду Украины дополнительную поддержку в размере 2,3 млрд. датских крон в 2023 году и 23,5 млрд. датских крон в 2025-2027 годах", – сообщает ведомство.

В министерстве также отметили, что Дания должна "продолжать играть ведущую роль в поддержке Украины".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Дания
Украина
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