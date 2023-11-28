Копенгаген выделит в фонд поддержки Украины дополнительно 337 млн. долл. в 2023 году и 3,4 млрд. долл. в 2025-2027 гг.

ЦАМТО, 27 ноября. Правительство Дании и большинство партий датского парламента приняли решение выделить дополнительно 2,3 млрд. датских крон (337 млн. долл.) в 2023 году и 23 млрд. крон (3,4 млрд. долл.) в 2025-2027 годах.

Как передает "РИА Новости", информация об этом размещена на сайте Минобороны королевства.

"Правительство и подавляющее большинство партий в Фолькетинге соглашаются предоставить фонду Украины дополнительную поддержку в размере 2,3 млрд. датских крон в 2023 году и 23,5 млрд. датских крон в 2025-2027 годах", – сообщает ведомство.

В министерстве также отметили, что Дания должна "продолжать играть ведущую роль в поддержке Украины".