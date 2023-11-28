Сенат США в декабре проголосует по запросу Байдена о помощи Украине и Израилю

Лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер также анонсировал закрытый брифинг по Украине

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Сенат Конгресса США в начале декабря проведет голосование по запросу администрации президента США Джо Байдена на выделение финансирования для оказания помощи Украине и Израилю. Об этом говорится в письме лидера демократического большинства в верхней палате Конгресса Чака Шумера (от штата Нью-Йорк), которое приводит газета Politico.

По словам Шумера, принятие законопроекта, который предусматривал бы выделение ассигнований на поддержку Израиля, Украины, а также "друзей и партнеров" США в Индо-Тихоокеанском регионе, является для американских законодателей "одной из наиболее важных задач". "В связи с этим на неделе, начинающейся 4 декабря, я намерен вынести [на голосование] президентский пакетный запрос на дополнительные ассигнования в сфере национальной обороны", - заявил лидер демократов в верхней палате американского Конгресса.

"Для того, чтобы выработать приемлемое, реалистичное соглашение, которое поддержали бы обе стороны, нам необходимо двухпартийное сотрудничество и компромисс", - написал Шумер в обращении к своим однопартийцам в Сенате Конгресса США. По его словам, в ближайшие дни в Сенате пройдет закрытый брифинг по Украине, в котором, как ожидается, примут участие все члены верхней палаты американского законодательного органа.

В начале ноября Шумер заявил, что Сенат Конгресса США намерен разработать собственный законопроект, который будет включать военную помощь как Израилю, так и Украине. Ранее демократы в Сенате заблокировали рассмотрение предложенного республиканцами и одобренного Палатой представителей Конгресса законопроекта о выделении $14,3 млрд помощи Израилю, который не предусматривает предоставления Вашингтоном дополнительных средств на нужды Украины. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) отмечал, что нижняя палата Конгресса намерена увязать оказание возможной дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля за южной американской границей.

Американская администрация направила в октябре запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего для оказания помощи Украине и Израилю, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом. Несколько республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса в последнее время публично высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.