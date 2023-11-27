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ТАСС

Посольство РФ призвало Британию раскрыть свою роль в срыве мирных переговоров по Украине

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Здание посольства России в Великобритании
Здание посольства России в Великобритании.
Источник изображения: Илья Дмитрячев/ ТАСС

Согласно заявлению диппредставительства, "выход на переговорное решение был упущен при существенном вкладе Великобритании, что имело трагические последствия для украинской государственности, экономики и населения"

ЛОНДОН, 26 ноября. /ТАСС/. Властям Великобритании следует ответить на неудобные вопросы о срыве мирных переговоров по Украине на фоне откровений главы фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамии. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Лондоне.

"Очевидно, что выход на переговорное решение был упущен при существенном вкладе Великобритании, что имело трагические последствия для украинской государственности, экономики и населения. Не желает ли правительство Великобритании прокомментировать утверждения Арахамии?" - сказано в нем.

В недавнем интервью украинскому телеканалу "1+1" Арахамия в ответ на вопрос о том, почему Киев отказался от переговоров с РФ в 2022 году, заявил: "Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон (премьер-министр Великобритании на тот момент - прим. ТАСС) в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И "давайте будем просто воевать".

Первые после начала специальной военной операции переговоры РФ и Украины прошли в начале марта 2022 года в Белоруссии, однако ощутимых результатов они не принесли. 29 марта 2022 года состоялся очередной раунд в Стамбуле, когда Москва впервые получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. В него входили в том числе обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных военных и вооружений, включая ядерное.

Войска РФ на киевском и черниговском направлениях были отведены, однако после этого переговоры по урегулированию оказались полностью заморожены, по словам президента РФ Владимира Путина, Киев отказался от договоренностей. В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с Путиным. 

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Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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