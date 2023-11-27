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ТАСС

Посольство РФ сообщило о попытке США увязать "голодомор" с СВО для демонизации России

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Источник изображения: Борис Макаров/ ТАСС

В дипмиссии отметили, что "Соединенными Штатами раскручивается лживый тезис о том, что советское руководство якобы преднамеренно и целенаправленно "заморило голодом" миллионы украинцев"

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Попытки администрации США увязать голод на Украине в начале 1930-х годов с российской специальной военной операцией объясняются стремлением демонизировать Россию. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии посольства РФ в Вашингтоне.

В российском диппредставительстве отметили, что "Соединенными Штатами раскручивается лживый тезис о том, что советское руководство якобы преднамеренно и целенаправленно "заморило голодом" миллионы украинцев". "Подобная трактовка событий 1930-х годов коренным образом искажает историю", - отметили в посольстве РФ, напомнив, что "масштабный неурожай и нехватка продовольствия 90 лет назад стали настоящей гуманитарной катастрофой для Советского Союза", а "разрушительные последствия этого явления - общая трагедия русских, украинцев, казахов и многих других этносов огромной страны".

"Еще более нелепым выглядит стремление администрации увязать события первой половины ХХ века с проведением специальной военной операции. Усматриваем в этом не более чем новую попытку демонизировать Россию. Приписать абсолютно чуждые нам намерения якобы подавить и даже уничтожить братский народ соседнего государства", - говорится в комментарии посольства РФ, опубликованном в Telegram-канале.

В российском диппредставительстве подчеркнули, что обвинения в адрес РФ в "готовности уничтожить сельское хозяйство Украины и подорвать глобальную продовольственную безопасность ради собственной выгоды" не имеют ничего общего с истиной. Как отмечается в комментарии, "корпорации-гиганты из США и Европы продолжают по дешевке скупать и вывозить с территории республики зерно, зарабатывая баснословные барыши на рынках развитых стран", при этом до нуждающихся стран "доходят буквально крохи". "Наши же попытки помочь путем отправки бесплатного агросырья становятся объектом экономических и юридических препон", - отметили в посольстве РФ.

"Призываем американских официальных лиц признать наконец ту ключевую роль, которую Запад сыграл в разжигании украинского кризиса. Прекратить попытки снова привлечь внимание к обанкротившемуся киевскому режиму. Тем более что реальная цель сегодняшних заявлений - выбить из налогоплательщиков очередные миллиарды, которые затем пойдут на строительство оборонных заводов, лишь раскручивая спираль конфликта", - отметили в российском диппредставительстве.

Президент США Джо Байден 25 ноября выступил с заявлением в память о жертвах так называемого голодомора. При этом он упомянул спецоперацию РФ на Украине, в очередной раз озвучив утверждение о том, что РФ стремится подорвать продовольственную безопасность. С заявлением схожего содержания выступил также госсекретарь США Энтони Блинкен.

Голод в СССР

В начале 1930-х годов массовый голод в СССР стал трагедией всей страны и охватил территорию не только Украины, но и Белоруссии, Северного Кавказа, Поволжья, Южного Урала, Западной Сибири, Казахстана, повлек значительные человеческие жертвы (по разным оценкам, от 2 до 8 млн человек). В 2006 году при президентстве Виктора Ющенко Верховная рада Украины приняла закон, установивший понятие "голодомор" как геноцид украинцев. В России такие действия назвали попыткой переписать историю.

В 2014 году руководитель Федерального архивного агентства (Росархив) Андрей Артизов и директор Российского государственного архива экономики Елена Тюрина представили книгу "Голод в СССР. 1929-1934 годы", которую подготовили совместно с коллегами из Белоруссии и Казахстана. Из работы следовало, что голод привел к некоторым факторам, ключевым из которых стала политика вывоза сельхозпродукции за рубеж для проведения форсированной индустриализации Советского Союза, а также период неурожая. Кроме того, авторы доказали, что никакого национального подхода у интернациональной власти быть не могло и национального геноцида не было. 

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Белоруссия
Казахстан
Россия
США
Украина
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