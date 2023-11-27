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ТАСС

Мирошник: США пытаются переложить вину за срыв переговоров РФ и Украины на Британию

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Родион Мирошник
Родион Мирошник.
Источник изображения: Михаил Терещенко/ ТАСС

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима обратил внимание, что большой процент американского электората состоит из тех, кто хотел бы завершения украинского конфликта без значительных потерь для американцев

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Вашингтон пытается переложить на Лондон ответственность за срыв достигнутых на переговорах Москвы и Киева в Стамбуле договоренностей, считает посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Так он прокомментировал в эфире телеканала "Соловьев Live" слова главы фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамии о роли занимавшего тогда пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

В недавнем интервью украинскому телеканалу "1+1 Арахамия в ответ на вопрос о том, почему Киев отказался от переговоров с РФ, заявил: "Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И "давайте будем просто воевать".

По словам Мирошника, Арахамия является "креатурой американцев, напрямую от них зависим". "Он достаточно блюдет свои обязательства перед американской стороной, я думаю, что его откровение в первую очередь связано с начинающимся политическим предвыборным процессом в США", - пояснил он.

Российский дипломат также обратил внимание, что большой процент американского электората состоит из тех, кто хотел бы завершения украинского конфликта без значительных потерь для американцев, а "стамбульский вариант именно таким и был". "Поэтому теперь самое время напомнить о том, что американцы якобы хотели мира, превалирования политико-дипломатических договоренностей, - продолжил он. - А вот тут злые британцы сыграли свою игру и предотвратили вариант мирного урегулирования процесса".

"Арахамия только выполняет установку, которую ему поставил Вашингтон, он разыгрывает именно эту карту, потому что предвыборный этап для британцев начнется несколько позже, чем для американцев", - заключил Мирошник.

О переговорах

Первые после начала специальной военной операции переговоры РФ и Украины прошли в начале марта 2022 года в Белоруссии, однако ощутимых результатов они не принесли. 29 марта 2022 года состоялся очередной раунд в Стамбуле, когда Москва впервые получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. В него входили в том числе обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных военных и вооружений, включая ядерное.

Войска РФ на киевском и черниговском направлениях были отведены, однако после этого переговоры по урегулированию оказались полностью заморожены, по словам президента РФ Владимира Путина, Киев отказался от договоренностей. В октябре президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с Путиным. 

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Страны
Белоруссия
Великобритания
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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