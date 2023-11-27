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Военное обозрение

Командующий ВМС КСИР: Новые иранские корабли в среднем в три раза быстрее, чем корабли США

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Источник изображения: topwar.ru

Иран продолжает укреплять свои вооружённые силы и совершенствовать вооружения, очевидно, понимая, что лишь сильная армия может защитить от военного произвола Запада.

Как сообщает иранское информагентство ИРНА, в Иране анонсировали новые достижения страны в оборонной сфере. В частности, об этом заявил Командующий ВМС Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) Алиреза Тангсири. По его словам, в скором времени будут представлены достижения иранского военно-промышленного комплекса в самых разных областях, включая морские вооружения и беспилотники.

Иранский военный заявил, что страна значительно продвинулась в военном кораблестроении – повышена степень устойчивости и скорость новых иранских кораблей, которая, по словам Тангсири, «в среднем в три раза превышает скорость американских кораблей».

Иран также имеет большие достижения в создании ракет для морских сил КСИР. Ракеты, установленные на иранских кораблях, могут поражать цели на расстоянии до 2 тысяч километров, отметил Командующий ВМС КСИР.

В настоящее время производятся два типа ракет для борьбы с БПЛА и крылатыми ракетами с дальностью поражения 4 и 17 километров, которые будут представлены в недалёком будущем

– сказал Тангсири.

Напомним, что в Израиле и на Западе обвиняют Иран в том, что он стоял за атакой ХАМАС на Израиль 7 октября. Иран эти обвинения отрицает.

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Израиль
Иран
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