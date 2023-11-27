Наклонный парус впервые установлен на китайской подлодке Type 039C для повышения скрытности

Новейшая китайская неатомная подводная лодка типа 039C Yuan Class обзавелась новым элементом, способствующим повышению скрытности.
- отмечается в издании Naval News.
Аналогичный угловой парус будет применен на шведской подлодке класса A-26 и немецкой Type-212CD. На A-26 рубка будет обладать такой же формой, в то время как 212CD идет еще дальше, спроектировав наклонным весь внешний корпус и пожертвовав при этом гидродинамическими показателями.
- говорится в издании.
Со слов автора, размеры элементов скрытности на китайской подлодке позволяют предположить, что ее пытаются «спрятать» от сонаров средней частоты. При этом ее конструкция будет менее эффективна против низкочастотных гидролокаторов с большой длиной волны. Но они сообщают противнику только о том, что в воде что-то находится, не позволяя идентифицировать объект.
Источник изображения: topwar.ru
Type 039C Yuan с наклонным парусом
- полагает автор.
Как поясняется, внесение указанных изменений в конструкцию подлодок вызвано растущим значением активного гидролокатора в подводной войне. Гораздо желательнее обнаружить противника средствами пассивного наблюдения, просто «слушая» его, так как при активном поиске цель может уловить сигнал сонара гораздо раньше, обычно на расстоянии в два раза большем.
- указывается в издании.
Ожидается, что активный гидролокатор будет играть все большую роль в подводной войне. В то же время достижения в области морских беспилотников позволяют переместить активные излучатели гидролокатора с основной субмарины на одноразовый дрон.