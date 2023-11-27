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Военное обозрение

Наклонный парус впервые установлен на китайской подлодке Type 039C для повышения скрытности

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Субмарина НОАК со «стандартной» рубкой

Новейшая китайская неатомная подводная лодка типа 039C Yuan Class обзавелась новым элементом, способствующим повышению скрытности.

На субмарину НОАК класса Type 039C Yuan впервые установлен угловой парус. Мы уверены, что это часть технологии, повышающей скрытность. Наклонная форма конструкции рубки снижает заметность подводной лодки для активного гидролокатора противника

- отмечается в издании Naval News.

Аналогичный угловой парус будет применен на шведской подлодке класса A-26 и немецкой Type-212CD. На A-26 рубка будет обладать такой же формой, в то время как 212CD идет еще дальше, спроектировав наклонным весь внешний корпус и пожертвовав при этом гидродинамическими показателями.

В настоящее время китайская лодка – это единственная субмарина, имеющая угловой парус и находящаяся при этом в воде

- говорится в издании.

Со слов автора, размеры элементов скрытности на китайской подлодке позволяют предположить, что ее пытаются «спрятать» от сонаров средней частоты. При этом ее конструкция будет менее эффективна против низкочастотных гидролокаторов с большой длиной волны. Но они сообщают противнику только о том, что в воде что-то находится, не позволяя идентифицировать объект.

Источник изображения: topwar.ru

Type 039C Yuan с наклонным парусом

Из-за новой конструкции неприятелю будет трудно определить истинную природу подводной лодки. Это может привести к задержкам или просчетам, которые экипажем субмарины могут использовать в своих интересах

- полагает автор.

Как поясняется, внесение указанных изменений в конструкцию подлодок вызвано растущим значением активного гидролокатора в подводной войне. Гораздо желательнее обнаружить противника средствами пассивного наблюдения, просто «слушая» его, так как при активном поиске цель может уловить сигнал сонара гораздо раньше, обычно на расстоянии в два раза большем.

Во времена Холодной войны пассивный гидролокатор был ключевым. Однако пассивное обнаружение зависит от уровня шумности вражеской подводной лодки. Поскольку субмарины становятся все тише, пассивное обнаружение становится менее полезным

- указывается в издании.

Ожидается, что активный гидролокатор будет играть все большую роль в подводной войне. В то же время достижения в области морских беспилотников позволяют переместить активные излучатели гидролокатора с основной субмарины на одноразовый дрон.

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Страны
Китай
Проекты
БПЛА
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