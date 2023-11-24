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Военное обозрение

«Держат в резерве»: Украина до сих пор не использовала в боях ни одного американского танка Abrams M1A1

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты досрочно поставили Украине танки Abrams M1A1, но украинская армия до сих пор не задействовала их в боевых действиях. Об этом сообщает Business Insider.

Американские танки в количестве 31 единицы прибыли на Украину еще в сентябре, но до сих пор не участвовали в боевых действиях, да и вряд ли будут, по крайней мере, до весны. По мнению экспертов, командование ВСУ бережет танки для нового контрнаступления, которое запланировано на следующий год. Наступающая зима и российская оборона сделали американские танки устаревшими.

Поскольку фронт стабилен, украинцы, вероятно, держат их в резерве

- заявил эксперт Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.

Полковник морской пехоты США в отставке считает, что американские танки вошли в одну группу с поставленными ранее боевыми машинами пехоты M2 Bradley, но применение этой связки в нынешних условиях "неэффективно", они лучше действуют в летних условиях.

Ранее в Киеве обвинили США в "поздней поставке" танков заявив, что американцы "опоздали" и это повлияло на контрнаступление. Если бы Вашингтон поставлял все, что просил Киев, то украинская армия сумела прорвать оборону российской. Пока США тянули, Россия сумела встроить оборону, о которую и разбилось украинское наступление.

Напомним, что первые десять танков Украина должна была получить в начале сентября, но поставка была отложена, в конце месяца Киев получил всю партию в 31 танк. С того времени ни один американский танк на поле боя не был замечен, хотя немецкие воюют во всю, да и британские на поле боя тоже отметились.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Bradley
M1 Abrams
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