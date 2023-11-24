В Норвегии рассказали о разработке снарядов с рекордной дальностью

На полигоне. Хорошо видно воспламенение ПВРД по мере того, как снаряд набирает скорость после выстрела из пушки. Фото: Nammo.

Норвежская компания Nammo разрабатывает артиллерийский снаряд, который сможет поражать цели на расстоянии более 140 километров. Об этом изданию The Wall Street Journal рассказали на заводе компании.

Nammo в партнерстве с Boeing тестирует снаряды с прямоточными воздушно-реактивными двигателями (ПВРД), которые используют набегающий поток воздуха для окисления ракетного топлива. Это позволяет увеличить запас топлива и дальность полета за счет отказа от окислителя.

Производитель заявляет, что в ходе испытаний снаряда в Аризоне в прошлом месяце был установлен новый рекорд дальности, но конкретные цифры не называют. Директор программы разработки снаряда в Nammo Эйвинд Лиен отметил, что двигатель боеприпаса испытывали около 400 раз на стенде и еще 50 раз — на артиллерийском орудии.

Старший инженер Nammo Камилла Киркемо Альм подчеркнула, что сейчас одной из главных задач при разработке снаряда является обеспечение работоспособности компонентов при нагрузках, возникающих в момент выстрела.

Отмечается, что снаряд еще минимум три года не будет готов к серийному производству. Стоимость боеприпаса после начала серийного производства неизвестна, но в Nammo отметили, что снаряд с ПВРД можно считать дорогостоящим по сравнению с другими изделиями для ствольной артиллерии.

В августе 2022 года стало известно, что Boeing и Nammo испытали артиллерийский снаряд с ПВРД, который увеличит дальность применения гаубиц калибра 155 миллиметров. В ходе испытания были проверены возможность устойчивого полета снаряда и работа его двигательной установки.

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