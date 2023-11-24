Войти
Lenta.ru

В Норвегии рассказали о разработке снарядов с рекордной дальностью

480
1
0
На полигоне. Хорошо видно воспламенение ПВРД по мере того, как снаряд набирает скорость после выстрела из пушки. Фото: Nammo
На полигоне. Хорошо видно воспламенение ПВРД по мере того, как снаряд набирает скорость после выстрела из пушки. Фото: Nammo.
Источник изображения: invoen.ru

Норвежская компания Nammo разрабатывает артиллерийский снаряд, который сможет поражать цели на расстоянии более 140 километров. Об этом изданию The Wall Street Journal рассказали на заводе компании.

Nammo в партнерстве с Boeing тестирует снаряды с прямоточными воздушно-реактивными двигателями (ПВРД), которые используют набегающий поток воздуха для окисления ракетного топлива. Это позволяет увеличить запас топлива и дальность полета за счет отказа от окислителя.

Производитель заявляет, что в ходе испытаний снаряда в Аризоне в прошлом месяце был установлен новый рекорд дальности, но конкретные цифры не называют. Директор программы разработки снаряда в Nammo Эйвинд Лиен отметил, что двигатель боеприпаса испытывали около 400 раз на стенде и еще 50 раз — на артиллерийском орудии.

Старший инженер Nammo Камилла Киркемо Альм подчеркнула, что сейчас одной из главных задач при разработке снаряда является обеспечение работоспособности компонентов при нагрузках, возникающих в момент выстрела.

Отмечается, что снаряд еще минимум три года не будет готов к серийному производству. Стоимость боеприпаса после начала серийного производства неизвестна, но в Nammo отметили, что снаряд с ПВРД можно считать дорогостоящим по сравнению с другими изделиями для ствольной артиллерии.

В августе 2022 года стало известно, что Boeing и Nammo испытали артиллерийский снаряд с ПВРД, который увеличит дальность применения гаубиц калибра 155 миллиметров. В ходе испытания были проверены возможность устойчивого полета снаряда и работа его двигательной установки.

Оружие России

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
Компании
Boeing
Похожие новости
02.11.2020
Американцы уйдут из Афганистана, а военные доктрины придется пересматривать
05.06.2018
Свершилось: ВМФ США получил новую противокорабельную ракету
20.01.2017
СМИ: РКК "Энергия" выплатит долг за "Морской старт" местами для астронавтов на "Союзах"
24.03.2016
Россия засекретила экспорт на $56 млрд
01.03.2016
Между центрами силы
14.07.2014
Правительство РФ поручило развивать проект "Морской старт" - глава РКК "Энергия"
05.04.2010
Россия возглавит "Морской старт"
1 комментарий
№1
24.11.2023 01:27
Цитата, q
Boeing и Nammo испытали артиллерийский снаряд с ПВРД, который увеличит дальность применения гаубиц калибра 155 миллиметров.

Удастся ли в калибре 155мм вместе с увеличением дальности стрельбы повысить и точность?

Интересно, что делается в этом направлении у нас, а то новейшая САУ "Коалиция" с её  дальностью  в 70 км возможно скоро попадёт в аутсайдеры...

Может нам логичнее развивать дальнобойную артиллерию в калибре 203 мм
чтобы один  наш дорогой дальнобойный высокоточный  снаряд мог нанести ущерб противнику сопоставимый с  ущербом от 3 снарядов калибра 155мм....
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.11 08:49
  • 56889
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.11 08:13
  • 26
Никол Пашинян: Армения ищет и находит новых партнеров в сфере ВТС
  • 24.11 05:25
  • 49
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 24.11 02:30
  • 1
«Ледяной» прием: какую угрозу России несут учения НАТО на Балтике
  • 24.11 02:24
  • 1
«Схож с российским патрульным кораблем»: на китайской верфи замечен ранее неизвестный тип «стелс»-корвета
  • 24.11 02:19
  • 1
В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень
  • 24.11 02:08
  • 1
Программа создания новой британской БМП Ajax продолжает буксовать
  • 24.11 01:45
  • 2
Казаки хотят иметь полигоны с танками и артиллерией
  • 24.11 01:35
  • 2
Самарские студенты начали сбор электронных сигарет для отправки их элементов в зону СВО
  • 24.11 01:27
  • 1
В Норвегии рассказали о разработке снарядов с рекордной дальностью
  • 24.11 01:16
  • 1
«Торнадо» после «Урагана»: российскую артиллерию ждет перевооружение
  • 24.11 00:55
  • 5
Военно-технические аспекты СВО
  • 23.11 21:52
  • 1
Авиация и прорыв подготовленной обороны
  • 23.11 19:42
  • 277
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 23.11 17:29
  • 10
Новая двушка: истребитель-невидимка Су-57 получит второго пилота