Boeing и Nammo испытали артиллерийский снаряд с ПВРД

Компании Boeing (США) и Nammo (Норвегия) испытали артиллерийский снаряд Ramjet 155 с прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ПВРД). Об этом сообщает Breaking Defense.

Тесты состоялись в июне на территории Норвегии. В ходе испытания были проверены возможность устойчивого полета снаряда и работа его двигательной установки. В дальнейшем компании планируют осуществить управляемый полет снаряда, в частности проконтролировать дальность полета и наведение снаряда.

В Boeing называют Ramjet 155 гибридом ракеты и управляемой артиллерии. Считается, что перспективный снаряд позволит увеличить дальность применения 155-миллиметровых гаубиц, которые имеются в распоряжении армий США и Норвегии, с 40 до 70 километров.

В августе американский журнал Popular Mechanics заметил, что Финляндия и Швеция принесут пользу НАТО, поскольку обладают развитыми вооруженными силами, которые позволят защитить страны вроде Эстонии, Латвии и Литвы. Издание утверждает, что включение Стокгольма в альянс позволит взять Балтийское море практически под полный контроль НАТО, тогда как Хельсинки располагают развитой артиллерией.

В ноябре 2020 года «Известия», ссылаясь на источники в оборонно-промышленном комплексе страны, сообщили, что Сухопутные войска России получат тактические гиперзвуковые мини-ракеты «Клевок-Д2», оснащенный ПВРД.