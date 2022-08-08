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В США оценили пользу Финляндии и Швеции как членов НАТО в конфронтации с Россией

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Флаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции.
Источник изображения: © AP Photo / Johanna Geron/Pool

Финляндия и Швеция принесут пользу НАТО, поскольку обладают развитыми вооруженными силами, которые позволят защитить страны вроде Эстонии, Латвии и Литвы. Об этом пишет американский журнал Popular Mechanics.

Издание утверждает, что включение Стокгольма в альянс позволит взять Балтийское море практически под полный контроль НАТО, тогда как Хельсински располагают развитой артиллерией. Журнал также пишет, что «в случае конфронтации с Россией у НАТО теперь будет доступ к еще десяткам военно-воздушных и военно-морских баз в Скандинавии и Балтийском море».

«В Финляндии 19 250 военнослужащих и 238 тысяч человек в резерве, все они обучены на высоком уровне и способны мобилизоваться в течение нескольких часов. Финляндия имеет 312 танков и БМП, 107 боевых самолетов и 672 артиллерийских орудия, в том числе самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня», — говорится в публикации.

Согласно изданию, в вооруженных силах Швеции насчитывается 14 600 военнослужащих и 10 тысяч резервистов. «Шведские вооруженные силы, несмотря на свою небольшую численность, хорошо вооружены: 531 основной боевой танк и БМП, 96 истребителей и пять подводных лодок», — говорится в материале.

В августе американская газета The Washington Post заметила, что созданный Россией для Ирана на платформе «Канопус-В» спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Хайям» позволяет получать снимки разрешением 1,2 метра и осуществлять наблюдение за территорией Ливана, Сирии и Йемена.

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