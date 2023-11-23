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Власти ФРГ объявили об очередном пакете военной помощи, которую предполагается предоставить боевикам киевского режима.

В очередной, довольно скромный, по сравнению с предыдущими, пакет войдут 20 единиц БМП Marder и боекомплекты к ним, один предназначенный для разминирования танк Winsent-1, пять гусеничных носителей Warthog Ambulance, два тягача 8х8 HX81, два полуприцепа, два автомобиля скорой помощи, 9 различных транспортных средств (вездеходов, грузовиков и микроавтобусов), а также 2428 криптофонов и 2380 артиллерийских снарядов 155 мм калибра.

В свою очередь о передаче очередного пакета военной помощи также сообщили власти Литвы. В поставку вошли три миллиона патронов 7,62×51 мм, системы дистанционного подрыва и зимнее снаряжение.

Как можно отметить, передаваемые украинской армии пакеты военной помощи с каждым разом становятся все более скромными, как по объемам, так и по номенклатуре поставок. Например, обещанных властями ФРГ 2428 артиллерийских снарядов при существующей на Украине интенсивности боевых действий хватит на один день.

Также сообщается, что, ввиду того, что страны-члены Евросоюза не могут прийти к какому-либо соглашению о выделении нового пакета помощи киевскому режиму, план Евросоюза, предполагающий передачу Киеву 20-ти миллиардов евро может провалиться.

Как сообщает американское издание Bloomberg со ссылкой на одного из европейских дипломатов, учитывая создавшуюся ситуацию, руководство Евросоюза рассматривает альтернативные варианты, а страны-члены объединения надеются согласовать выделение Украине хотя бы пяти миллиардов евро в 2024 году. Кроме того, вместо выделения обещанных ранее денег европейские структуры предложили Киеву заключить "договор о сотрудничестве", предполагающий предоставление определенных гарантий безопасности.