14 ноября Госсекретарь ВВС США Фрэнк Кендалл сообщил, что разработка нового поколения баллистических ракет межконтинентальной дальности (МБР) в рамках программы LGM-35A Sentinel идет “с большим трудом”, подчеркнув, что эта программа была одной из самых масштабных и сложных, которые когда-либо предпринимались. Ожидаемые проблемы, с которыми столкнутся Военно-воздушные силы при разработке МБР нового класса, а также огромные затраты на такую программу вызвали призывы с 2020 года снять с вооружения предшественника Sentinel LGM-30G Minuteman III без замены - вместо этого полагаться на больший парк бомбардировщиков и стратегических атомных подводных лодок чтобы компенсировать это. Великобритания и Франция, в частности, создали прецеденты в этом отношении, отказавшись от своих ядерных сил наземного базирования. По оценкам, в 2020 году стоимость программы Sentinel составила 265 миллиардов долларов, причем с тех пор прогнозы значительно возросли, хотя в ходе тестирования были допущены сбои.

Потребность военно-воздушных сил США в МБР нового класса становится все более насущной по мере того, как арсенал Minuteman III страны с возрастом приходит в упадок. Основанные на оригинальной конструкции Minuteman I 1962 года, ракеты находятся на вооружении с 1970 года, на несколько десятилетий превысив первоначально намеченный срок службы. Как заметил командующий Стратегическим командованием Соединенных Штатов Чарльз Ричард: “Вы не можете продлить жизнь Minuteman III… Дело близится к тому, что продлевать жизнь Minuteman III экономически нецелесообразно. Вы быстро приближаетесь к точке, где вы вообще не можете этого делать”. Ричард предупредил, что ракеты настолько устарели, что их первоначальные конструкторы уже мертвы, а у инженеров больше нет даже некоторой необходимой технической документации. “Эта штука настолько старая, что в некоторых случаях технических чертежей больше не существует, или там, где у нас есть чертежи, они отстают от отраслевого стандарта примерно на шесть поколений. И там не только уже никто не работает, кто мог бы их понять – их больше нет в живых”, - заявил он.

Госсекретарь ВВС Кендалл заявил о трудностях разработки преемника, не имея более чем полувекового опыта работы с аналогичной оружейной программой: "Всплывают неизвестные факторы, которые влияют на программу Sentinel. Прошло очень много времени с тех пор, как мы создавали межконтинентальную баллистическую ракету". Срочность замены арсенала Minuteman III только возросла, поскольку класс ракет столкнулся с громкими отказами во время испытаний, а одна ракета столкнулась с аномалией после запуска с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии 1 ноября, что вынудило Военно-воздушные силы уничтожить её.

Сторонники сохранения арсенала межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования последовательно приводят аргументы о его гораздо более низких эксплуатационных расходах по сравнению с сопоставимыми возможностями нанесения ядерного удара, обеспечиваемыми бомбардировщиками или подводными лодками. Аргументы также высветили уникальные сложности, которые создает уничтожение разнесенных и укрепленных МБР для возможных противников - потенциально вынуждая их расходовать несколько своих собственных ядерных боеголовок для уничтожения каждой ракеты на земле. Ухудшение состояния арсенала Minuteman III и возникновение растущих трудностей с разработкой преемника связано с тем, что Китай, Россия и Северная Корея добились значительных успехов в модернизации своих собственных арсеналов. Первые две страны совершили прорыв в разработке гиперзвуковых планирующих летательных аппаратов с фактически неограниченной дальностью полета, в то время как Северная Корея добилась важных успехов в создании ракет с разделяющимися боеголовками и ракет с твердотопливными композиционными материалами, что сокращает время запуска. Совершенствование возможностей стратегической противоракетной обороны в Китае и России, в частности, также все больше ставит под сомнение жизнеспособность Minuteman III как средства доставки.

Использованные источники:

Militarywatchmagazine