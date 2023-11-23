Войти
Aftershock.news

Госсекретарь ВВС США предупреждает, что разработка новой МБР испытывает трудности: возможен крах программы

556
0
0
Установка боеголовок на ступень разведения американской межконтинентальной баллистической ракеты LGM-30G Minuteman III. Фото: wikimedia.org.
Установка боеголовок на ступень разведения американской межконтинентальной баллистической ракеты LGM-30G Minuteman III. Фото: wikimedia.org.
Источник изображения: naked-science.ru

14 ноября Госсекретарь ВВС США Фрэнк Кендалл сообщил, что разработка нового поколения баллистических ракет межконтинентальной дальности (МБР) в рамках программы LGM-35A Sentinel идет “с большим трудом”, подчеркнув, что эта программа была одной из самых масштабных и сложных, которые когда-либо предпринимались. Ожидаемые проблемы, с которыми столкнутся Военно-воздушные силы при разработке МБР нового класса, а также огромные затраты на такую программу вызвали призывы с 2020 года снять с вооружения предшественника Sentinel LGM-30G Minuteman III без замены - вместо этого полагаться на больший парк бомбардировщиков и стратегических атомных подводных лодок чтобы компенсировать это. Великобритания и Франция, в частности, создали прецеденты в этом отношении, отказавшись от своих ядерных сил наземного базирования. По оценкам, в 2020 году стоимость программы Sentinel составила 265 миллиардов долларов, причем с тех пор прогнозы значительно возросли, хотя в ходе тестирования были допущены сбои.

Потребность военно-воздушных сил США в МБР нового класса становится все более насущной по мере того, как арсенал Minuteman III страны с возрастом приходит в упадок. Основанные на оригинальной конструкции Minuteman I 1962 года, ракеты находятся на вооружении с 1970 года, на несколько десятилетий превысив первоначально намеченный срок службы. Как заметил командующий Стратегическим командованием Соединенных Штатов Чарльз Ричард: “Вы не можете продлить жизнь Minuteman III… Дело близится к тому, что продлевать жизнь Minuteman III экономически нецелесообразно. Вы быстро приближаетесь к точке, где вы вообще не можете этого делать”. Ричард предупредил, что ракеты настолько устарели, что их первоначальные конструкторы уже мертвы, а у инженеров больше нет даже некоторой необходимой технической документации. “Эта штука настолько старая, что в некоторых случаях технических чертежей больше не существует, или там, где у нас есть чертежи, они отстают от отраслевого стандарта примерно на шесть поколений. И там не только уже никто не работает, кто мог бы их понять – их больше нет в живых”, - заявил он.

Госсекретарь ВВС Кендалл заявил о трудностях разработки преемника, не имея более чем полувекового опыта работы с аналогичной оружейной программой: "Всплывают неизвестные факторы, которые влияют на программу Sentinel. Прошло очень много времени с тех пор, как мы создавали межконтинентальную баллистическую ракету". Срочность замены арсенала Minuteman III только возросла, поскольку класс ракет столкнулся с громкими отказами во время испытаний, а одна ракета столкнулась с аномалией после запуска с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии 1 ноября, что вынудило Военно-воздушные силы уничтожить её.

Сторонники сохранения арсенала межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования последовательно приводят аргументы о его гораздо более низких эксплуатационных расходах по сравнению с сопоставимыми возможностями нанесения ядерного удара, обеспечиваемыми бомбардировщиками или подводными лодками. Аргументы также высветили уникальные сложности, которые создает уничтожение разнесенных и укрепленных МБР для возможных противников - потенциально вынуждая их расходовать несколько своих собственных ядерных боеголовок для уничтожения каждой ракеты на земле. Ухудшение состояния арсенала Minuteman III и возникновение растущих трудностей с разработкой преемника связано с тем, что Китай, Россия и Северная Корея добились значительных успехов в модернизации своих собственных арсеналов. Первые две страны совершили прорыв в разработке гиперзвуковых планирующих летательных аппаратов с фактически неограниченной дальностью полета, в то время как Северная Корея добилась важных успехов в создании ракет с разделяющимися боеголовками и ракет с твердотопливными композиционными материалами, что сокращает время запуска. Совершенствование возможностей стратегической противоракетной обороны в Китае и России, в частности, также все больше ставит под сомнение жизнеспособность Minuteman III как средства доставки.


Использованные источники:

Militarywatchmagazine

Права на данный материал принадлежат Aftershock.news
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Китай
КНДР
Россия
США
Франция
Проекты
2020-й год
Minuteman
ГЗЛА
Ядерный щит
Похожие новости
04.11.2020
СНВ-3: непонятное продление
21.10.2020
СНВ-3: есть ли шансы на продление?
27.04.2016
Россия и гонка вооружений
04.09.2013
«Сармат» заменит «Воеводу»
22.07.2013
Чем кумушек считать трудиться...
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.11 14:02
  • 56881
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.11 12:48
  • 272
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 23.11 11:25
  • 0
«Бог войны» не сдаёт своих позиций, или появится ли в российской армии белорусский «Полонез»?
  • 23.11 07:39
  • 4
Военно-технические аспекты СВО
  • 23.11 05:24
  • 9
Новая двушка: истребитель-невидимка Су-57 получит второго пилота
  • 22.11 15:35
  • 0
БПЛА являются основным игроком на поле боя: цель №1 – артиллерия ВСУ
  • 22.11 15:31
  • 1
Самарские студенты начали сбор электронных сигарет для отправки их элементов в зону СВО
  • 22.11 15:17
  • 21
Выдать залпом: нужен ли российской армии белорусский конкурент HIMARS
  • 22.11 11:08
  • 2
«Z-53 спроектирован для группового применения по целям»: в западной прессе оценили новую версию дрона-камикадзе «Ланцет»
  • 22.11 10:50
  • 1
На КАМАЗе выпущен первый импортозамещенный самосвал К5
  • 22.11 10:35
  • 1
Си Цзиньпин призвал прекратить палестино-израильский конфликт, создав палестинское государство
  • 21.11 18:04
  • 246
Космонавтика Илона Маска
  • 21.11 16:31
  • 25
Никол Пашинян: Армения ищет и находит новых партнеров в сфере ВТС
  • 21.11 16:16
  • 1
Военкор: Генштаб ВС РФ принял решение о создании в стране артиллерийского училища
  • 21.11 15:06
  • 1
Разведывательная машина "Скарабей"