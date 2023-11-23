Контактная группа по содействию Украине обещала Киеву военную помощь более чем на $80 млрд

Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что рассчитывает на предоставление указанными странами Украине "дополнительных средств противовоздушной обороны" в свете приближения зимы

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Общий объем военной помощи, которую после начала российской спецоперации на Украине обещала предоставить украинской стороне контактная группа по военному содействию Киеву, уже превысил $80 млрд. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Как он отметил, контактная группа, в которую входят около 50 государств, после начала СВО "обязалась предоставить военную помощь Украине более чем на $80 млрд". Руководитель американского военного ведомства не уточнил, какая часть этих вооружений уже передана Киеву.

Остин подчеркнул, что рассчитывает на предоставление указанными странами Украине "дополнительных средств противовоздушной обороны" в свете приближения зимы. "Упорно поддерживая нашего партнера, мы должны творчески думать о том, как мы можем продолжить удовлетворять потребности Украины", - добавил он.

Шеф Пентагона также утверждал, что "США в полной мере могут продолжить активно помогать Украине" даже в то время, когда поддерживают Израиль.

Как заявил ранее на этой неделе посол России в США Анатолий Антонов, очередной пакет военной помощи Вашингтона Киеву в размере $100 млн стал успокоительной пилюлей для украинской власти, которая находится на грани полного коллапса. "Любые поставки западных вооружений в постсоветское государство - продление агонии обанкротившегося киевского режима", - подчеркнул дипломат.