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Военное обозрение

Администрация США обеспокоена возможной передачей Ираном России баллистических ракет малой дальности для применения в спецоперации

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Источник изображения: topwar.ru

Высокая вероятность передачи Ираном баллистических ракет малой дальности Российской Федерации вызывает большую обеспокоенность в США, так как при использовании этих ракет на Украине могут наступить негативные последствия для украинского народа. С таким заявлением выступил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, слова которого приводит информационное агентство АР.

Как заявил Кирби, Иран и так уже якобы поставляет России беспилотные летательные аппараты, дроны-носители информации, управляемые авиабомбы и артиллерийские боеприпасы. Поэтому, утверждает представитель американской администрации, нельзя исключать и следующий шаг Тегерана в сторону поддержки Москвы – передачу баллистических ракет. В качестве аргумента, свидетельствующего в пользу правоты таких подозрений, Кирби сослался на недавнюю поездку в Иран министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу.

Руководитель российского военного ведомства во время посещения исламской республики ознакомился с новыми видами баллистических ракет. Кирби считает, что это был своеобразный «осмотр товара». Власти США считают, что Россия в обмен на поддержку предлагает Ирану сотрудничество в сфере обороны, включая ракетостроение, создание систем противовоздушной обороны и исследования в сфере военной электроники.

Беспокоит США и покупка Тегераном истребителей Су-35 у России. Кроме того, Иран собирается купить у России ударные вертолеты, учебно-боевые самолеты, радары противовоздушной обороны. По утверждению Кирби, Россия якобы оказывает Ирану поддержку в сфере развития своих спутниковых программ.

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Страны
Иран
Россия
США
Украина
Продукция
Су-35
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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