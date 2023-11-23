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ТАСС

ПВО десантных кораблей ВМФ в Черном море укрепляют модулями ЗРК "Тор-М2КМ"

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Малый ракетный корабль на воздушной подушке "Самум" Черноморского флота ВМФ России
Малый ракетный корабль на воздушной подушке "Самум" Черноморского флота ВМФ России.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Источник в военно-морской сфере сообщил, что этот процесс ведется с учетом опыта эксплуатации комплекса в боевых условиях

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Корабли группировки десантных сил Военно-морского флота (ВМФ) РФ, выполняющие боевые задачи в Черном море, для усиления противовоздушной обороны дополнительно оснащаются автономными боевыми модулями зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2КМ". Об этом сообщил ТАСС источник в военно-морской сфере.

"Противовоздушная оборона группировки десантных кораблей, выполняющих задачи специальной военной операции в Черном море, дополнительно укрепляется за счет установки на них боевых модулей ЗРК "Тор-М2КМ". Этот процесс ведется с учетом опыта эксплуатации комплекса в боевых условиях", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

В июне 2022 года источник ТАСС в силовых структурах Крыма сообщил, что в Черном море впервые действует группировка российского ВМФ, которая состоит из двенадцати больших десантных кораблей Северного, Балтийского и Черноморского флотов.

ЗРК "Тор" предназначен для прикрытия первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, планирующих авиабомб, самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, в том числе объединенных в рой. Новейшей версией ЗРК является "Тор-М2КМ". 

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Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
Проекты
Тор ЗРК
ЧФ
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