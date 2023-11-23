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ТАСС

Зеленский призвал США производить больше оружия для Киева, чтобы создавать рабочие места

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Погрузка передаваемого Соединенными Штатами предназначенного для Украины вооружения в военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III ВВС США на авиабазе Довер (США), 19.08.2022
Погрузка передаваемого Соединенными Штатами предназначенного для Украины вооружения в военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III ВВС США на авиабазе Довер (США), 19.08.2022.
Источник изображения: Cydney Lee / министерство обороны США

Украинский президент также назвал ноябрь "сложнейшим" в плане получения финансовой помощи от Соединенных Штатов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Расширение производства оружия для нужд Украины, в том числе совместное производство с Киевом, позволит США создавать дополнительные рабочие места для американских граждан. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News.

"Мы готовы к совместному производству. <...> Когда вы производите для Украины и с Украиной, вы производите с американцами. Поэтому большая часть производств будет развернута в ваших штатах, разных штатах, а также на Украине. Это рабочие места для американцев и украинцев. Это очень важно", - сказал он.

Зеленский назвал этот месяц "сложнейшим" в плане получения финансовой помощи от Вашингтона и единства американцев в вопросе поддержки Киева. "Я надеюсь, что Конгресс [США] поможет нам, и что помощь Соединенных Штатов будет вокруг украинского народа", - добавил президент Украины.

16 ноября Сенат Конгресса США принял план продолжения финансирования работы федерального правительства страны без помощи Израилю и Украине, который 14 ноября был одобрен Палатой представителей. Инициативу поддержали 87 сенаторов, 11 высказались против. 17 ноября президент США Джо Байден подписал этот законопроект.

21 ноября первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей, участником которой является ТАСС, заявила, что американское правительство будет испытывать большие трудности с оказанием Украине военной помощи, если Конгресс не выделит на это дополнительные средства из федерального бюджета. 

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Страны
Израиль
США
Украина
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