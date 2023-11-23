ВВС ОАЭ заказали 40 турбовинтовых учебно-тренировочных самолетов Calidus B-250T

Как сообщается, на проходившем в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) c 13 по 17 ноября 2023 года международном авиасалоне Dubai Airshow 2023, ВВС Объединенных Арабских Эмиратов подписали контракт с эмиратской группой Calidus LLC на приобретение 40 турбовинтовых двухместных учебно-тренировочных самолетов Calidus B-250T, являющихся новым вариантом ранее представленного Calidus самолёта В-250 Bader.

Прототип турбовинтового учебно-тренировочного самолёта Calidus B-250T в экспозиции международного авиасалона Dubai Airshow 2023. Дубай (ОАЭ), ноябрь 2023 года (с) Craig Hoyle / FlightGlobal

Ранее на авиасалоне в Дубае в ноябре 2019 года ВВС ОАЭ подписали с Calidus контракт на сумму 2,373 млрд эмиратских дирхамов (около 260 млн долл) на поставку 24 самолетов В-250 в штурмовом варианте B-250LA (Light Attack). Оба варианта, B-250LA и B-250T (прототип), были представлены на авиасалоне в Дубае в 2023 году. Глава Calidus Халифа Алблуши заявил, что первые легкие штурмовики B-250LA "готовы к поставке" ВВС ОАЭ, и передача самолетов начнется в 2024 году. В экспозиции Dubai Airshow 2023 был представлен неокрашенный самолет B-250LA с серийным номером "0001", который, видимо, является первой машиной для ВВС ОАЭ, хотя напрямую это не уточнялось. Первые поставки учебно-тренировочных самолетов B-250T ВВС ОАЭ запланированы на середину 2026 года. Calidus производит самолеты В-250 на своем предприятии в международном аэропорту Эль-Айн в Абу-Даби.

Напомним, что фактическим разработчиком самолета В-250 Bader является бразильская компания Novaer, а главным конструктором В-250 являлся работавший на Novaer бразильский авиаконструктор венгерского происхождения Йозеф Ковач (Joseph Kovács, 1926 - 2019) - ранее главный создатель широко известных турбовинтовых самолетов того же класса Embraer EMB-312 Tucano и EMB-314 Super Tucano. Самолет В-250 был заказан Calidus компании Novaer в условиях секретности в 2015 году, и был разработан группой под руководством Ковача за 20 месяцев (включая изготовление двух летных прототипов) на предприятии Novaer в Сан-Жозе-дус-Кампусе (штат Сан-Паулу). Первый опытный образец В-250 совершил первый полет там в июне 2017 года, и в ноябре 2017 года оба прототипа были представлены Calidus на авиасалоне Dubai Airshow 2017.

Компания Novaer была создана в 1998 году Луисом Пауло Жуанкуэйра (Luiz Paulo Juanqueira), ранее возглавлявшим дивизион компании Embraer по производству и поставке авиационных компонентов. Novaer cама занялась производством таких компонентов и авиационных систем, став заметным их поставщиком для Embraer, и в первую очередь для производства самолетов Super Tucano. В 2007 году Novaer пригласила на работу Йозефа Ковача и приобрела все права на его самостоятельные разработки, а затем нашла эмиратского инвестора в лице группы Calidus для реализации ряда авиационных проектов.

Конструкция В-250 основывается на проекте разработанного Ковачем в начале 2000-х годов самолета А-67 Dragon, который планировала производить в США созданная для этого в 2004 году компания US Aircraft Corporation. Прототип А-67 был построен по подряду небольшой американской компанией Golden Aviation в Миссури, но потерпел аварию при посадке в первом же испытательном полете в октябре 2006 года. После этого проект А-67 был полностью переработан, став более крупным самолетом, получившим обозначение К-52 (Т-Хс), но US Aircraft Corporation фактически прекратила существование, и уже построенный образец К-52 так и не поднимался в воздух.

Самолет В-250 цельнокомпозитный и имеет несколько большие размеры, чем Tucano и Super Tucano, и, в отличие от последних, позиционировался изначально именно как легкий боевой ударный самолет (в первую очередь, противоповстанческий) с возможностями использования в качестве самолета разведки и наблюдения. Возможные учебные функции рассматривались ранее как вторичные. Длина В-250 составляет 10,98 м, размах крыла 12,08 м. Максимальный взлетный вес не раскрывается, но оценочно составляет около 6000 кг. В-250 имеет двухместную кабину с тандемным размещением экипажа в катапультируемых креслах, оснащен турбовинтовым двигателем Pratt & Whitney Canada PT6A-68 взлетной мощностью 1600 л.с. с четырехлопастным винтом Hartzell, комплексом авионики Rockwell Collins ProLine Fusion, а также подфюзеляжной круглосуточной оптико-электронной станцией. Шасси усиленное для эксплуатации с грунта. Самолет оснащен семью узлами внешней подвески, общая масса подвесного вооружения до 3960 фунтов (1796 кг).

Перегоночная дальность В-250 составляет 2400 миль (4445 км); продолжительность полета до 12 часов; максимальная скорость 301 узел (557 км/ч); практический потолок более 30 тысяч футов. Эксплуатационные расходы, как заявляется, составляют менее 1200 долл. США за час полета.

На авиасалоне Dubai Airshow 2021 группа Calidus представила полноразмерный макет разработанного для нее, видимо, все той же Novaer большого однодвигательного военного турбовинтового самолета В-350, имеющего максимальный взлетный вес не менее 9000 кг и размах крыла более 16 метров, однако данные о развитии этого проекта отсустствуют.

Прототип турбовинтового учебно-тренировочного самолёта Calidus B-250T в экспозиции международного авиасалона Dubai Airshow 2023. Дубай (ОАЭ), 13.11.2023 (с) Frolov Sergey / www.jetphotos.com

Предположительно, первый построенный для ВВС ОАЭ серийный образец турбовинтового легкого боевого самолёта Calidus B-250LA (серийный номер "0001") в экспозиции международного авиасалона Dubai Airshow 2023. Дубай (ОАЭ), ноябрь 2023 года (с) Craig Hoyle / FlightGlobal