Эмиратский большой боевой турбовинтовой самолет Caldius B-350

Как сообщают, на открывающемся 14 ноября 2021 года в Дубае международном авиасалоне Dubai Airshow 2021 оборонно-промышленная группа Caldius LLC из Объединенных Арабских Эмиратов впервые продемонстрирует однодвигательный большой боевой турбовинтовой самолет Caldius B-350, который является дальнейшим развитием впервые продемонстрированного в Дубае в 2017 году турбовинтового самолета Caldius B-250 Bader. В экспозиции Dubai Airshow 2021 представлен первый опытный образец Caldius B-350 с внушительным набором подвесного вооружения, в том числе управляемого, хотя пока неясно, начались ли летные испытания машины.

Первый опытный образец боевого турбовинтового самолета Caldius B-350 эмиратской группы Caldius LLC в подготавливаемой экспозиции международного авиасалона Dubai Airshow 2021. Дубай (ОАЭ), 13.11.2021 (с) Михаил Жердев

Новый самолет Caldius B-350 разрабатывался в секретности, и до планируемой на Dubai Airshow 2021 официальной презентации сведения о нем не разглашаются. Однако информация о проекте и некоторых его характеристиках была в конце 2020 года обнародована чешской компанией CHARVÁT AXL, получившей подрядный контракт на разработку и изготовление шасси для В-350 (это бывшее чехословацкое предприятие Technometr, осуществлявшее разработку и производство шасси для самолетов L-39, L-159, L-410, L-610, ZLIN и др.).

Согласно публикации в корпоративном журнале компании CHARVÁT AXL, Caldius B-350 при сохранении компоновочной схемы В-250 и цельнокомпозитной конструкции является "огромным турбовинтовым самолетом", имея максимальный взлетный вес 9 тонн и размах крыла более 16 метров. Самолет оснащается одним турбовинтовым двигателем Pratt & Whitney Canada PW127 максимальной мощностью 2600 л.с. с шестилопастным воздушным винтом, и имеет 14 узлов (!) внешней подвески. По одному из неофициальных сообщений, максимальная масса боевой нагрузки составит 3840 кг. Основная стойка шасси самолета В-350 имеет высоту 1,7 метра и массу 130 кг.

Для сравнения, самолет Caldius B-250 имеет размах крыла 12,09 м (максимальный взлетный вес не раскрывается, оценочно около 6 тонн), оснащен двигателем Pratt & Whitney Canada PT6A-68 взлетной мощностью 1600 л.с. и семью узлами внешней подвески вооружения общей масой до 1800 кг.

Самолет Embraer EMB-314 Super Tucano имеет максимальный взлетный вес 5400 кг и размах крыла 11,14 м; самолет Pilatus PC-21 имеет максимальный взлетный вес 4500 кг и размах крыла 9,108 м; cамолет Beechcraft AT-6B Wolverine имеет максимальный взлетный вес 4536 кг и размах крыла 10,4 м; cамолет Air Tractor AT-802U имеет максимальный взлетный вес 7257 кг и размах крыла 18,04 м. По своим характеристикам в итоге самолет В-350 ближе всего к известному старому поршневому штурмовику Douglas A-1 Skyraider (максимальный взлетный вес 11400 кг, размах крыла 15,25 м).

Хотя самолет В-350 имеет тандемную двухместную кабину и формально заявляется (согласно информации CHARVÁT AXL) как "многоцелевой учебно-тренировочный самолет", однако, видимо, исходя из размеров и боевой нагрузки, его применение как учебного реально не планируется, и самолет будет чисто боевым. Под фюзеляжем представленного первого образца В-350 смонтирована оптико-электронная станция внушительных размеров. По некоторым спекуляциям на авиационных ресурсах, самолет В-350 может разрабатываться для предложения на тендер Командования сил специальных операций США по программе Armed Overwatch на закупку 75 пилотируемых ударных самолетов, хотя В-350 не вошел в список первоначально отбранных в мае 2021 года для проведения испытаний по программе платформ.

Согласно CHARVÁT AXL, по контракту, заключенному, видимо, в 2020 году, она должна в течении трех лет поставить комплекты шасси для трех летных опытных образцов В-350, причем первый комплект - в течении 18 месяцев. Компания подчеркивала, что разработка самолета "поддерживается правительством ОАЭ".

Напомним, что ранее в ноябре 2017 года на авиасалоне Dubai Airshow 2017 группа Caldius представила двухместный турбовинтовой легкий боевой (учебно-боевой) цельнокомпозитный самолет В-250 Bader. При этом фактическим разработчиком и изготовителем самолета В-250 выступала бразильская компания Novaer, а главным конструктором В-250 являлся работавший на Novaer бразильский авиаконструктор вегерского происхождения Йозеф Ковач (Joseph Kovács, 1926 - 2019) - ранее главный создатель широко известных удачных турбовинтовых самолетов того же класса Embraer EMB-312 Tucano и EMB-314 Super Tucano. Самолет В-250 был заказан Caldius компании Novaer в условиях секретности в 2015 году, и был разработан группой под руководством Ковача за 20 месяцев (включая изготовление двух летных прототипов) на предприятии Novaer в Сан-Жозе-дус-Кампусе (штат Сан-Паулу). Первый опытный образец В-250 совершил первый полет там в июне 2017 года. Можно предположить, что разработчиком и изготовителем опытных образцов В-350 тоже является Novaer.

В ноябре 2019 года на авиасалоне Dubai Airshow 2019 группа Caldius подписала контракт на сумму 2,373 млрд эмиратских дирхамов (около 260 млн долл) на поставку ВВС ОАЭ 24 самолетов В-250, что стало первым заказом на эти самолеты. Calidus планировала построить для серийной сборки самолетов В-250 производственное предприятие в городе Эль-Айн в Абу-Даби. Однако до настоящего времени сведений о продвижении этого проекта и начале сборки самолетов В-250 не поступало..

Первый опытный образец боевого турбовинтового самолета Caldius B-350 эмиратской группы Caldius LLC в подготавливаемой экспозиции международного авиасалона Dubai Airshow 2021. Дубай (ОАЭ), 13.11.2021 (с) Михаил Жердев

Проектные изображения боевого турбовинтового самолета Caldius B-350 эмиратской группы Caldius LLC (с) Caldius LLC (via CHARVÁT magazin)