Объединенные Арабские Эмираты приобретают 24 турбовинтовых самолета В-250

Как сообщается, 20 ноября 2019 года на проходящем в Дубае международном авиасалоне Dubai Airshow 2019 группа Caldius LLC из Объединенных Арабских Эмиратов получила контракт на сумму 2,373 млрд эмиратских дирхамов (около 260 млн долл) на поставку ВВС ОАЭ 24 двухместных турбовинтовых легких боевых самолетов В-250, что стало первым заказом на эти самолеты. Calidus планирует построить для серийной сборки самолетов В-250 производственное предприятие в городе Эль-Айн в Абу-Даби.

Второй опытный образец турбовинтового легкого боевого самолета Calidus В-250 (бразильская регистрация PR-ZNU, бортовой номер "981") в экспозиции международного авиасалона Dubai Airshow 2019. Дубай,17.11.2019 (с) Jeff Martin / www.defensenews.com

Наш блог уже сообщал о двухместном турбовинтовом легком боевом самолете В-250, созданным при финансировании группы Calidus по программе Bader и впервые представленном Calidus на прошлом дубайском авиасалоне Dubai Airshow 2017. Фактическим разработчиком и изготовителем самолета В-250 выступила бразильская компания Novaer, а главным конструктором В-250 является работающий на Novaer бразильский авиаконструктор Йозеф Ковач (Joseph Kovács) - ранее главный создатель широко известных удачных турбовинтовых самолетов того же класса Embraer EMB-312 Tucano и EMB-314 Super Tucano.

Компания Novaer была создана в 1998 году Луисом Пауло Жуанкуэйра (Luiz Paulo Juanqueira), ранее возглавлявшим дивизион компании Embraer по производству и поставке авиационных компонентов. Novaer cама занялась производством таких компонентов и авиационных систем, став заметным их поставщиком для Embraer, и в первую очередь для производства самолетов Super Tucano. В 2007 году Novaer пригласила на работу Йозефа Ковача и приобрела все права на его самостоятельные разработки, а затем и нашла эмиратского инвестора в лице группы Calidus для реализации ряда авиационных проектов.

Сам самолет В-250 был заказан Calidus в 2015 году и разработан в условиях секретности под руководством Ковача всего за 25 месяцев (включая изготовление двух летных прототипов) на предприятии Novaer в Сан-Жозе-дус-Кампусе (штат Сан-Паулу)..Первый прототип самолета В-250 с бразильской регистрацией PR-ZNT (бортовой номер "980") совершил первый полет в Бразилии в конце июня 2017 года, а второй прототип с бразильской регистрацией PR-ZNU (бортовой номер "981") - в ноябре 2017 нрда. Оба прототипа были затем перевезены в ОАЭ Ии демонстрировались на Dubai Airshow 2017 и Dubai Airshow 2019.

Конструкция В-250 основывается на проекте разработанного Ковачем в начале 2000-х годов самолета А-67 Dragon, который планировала производить в США созданная для этого в 2004 году компания US Aircraft Corporation. Прототип А-67 был построен по подряду небольшой американской компанией Golden Aviation в Миссури, но потерпел аварию при посадке в первом же испытательном полете в октябре 2006 года. После этого проект А-67 был полностью переработан, став более крупным самолетом, получившим обозначение К-52 (Т-Хс), но US Aircraft Corporation фактически прекратила существование, и уже построенный образец К-52 так и не поднимался в воздух.

Самолет В-250 цельнокомпозитный и имеет несколько большие размеры, чем Tucano и Super Tucano, и, в отличие от последних, позиционируется именно как легкий боевой ударный самолет (в первую очередь, противоповстанческий) с возможностями использования в качестве самолета разведки и наблюдения. Возможные учебные функции рассматриваются как вторичные. Длина В-250 составляет 10,98 м, размах крыла 12,08 м. В-250 имеет двухместную кабину с тандемным размещением экипажа в катапультируемых креслах, оснащен турбовинтовым двигателем Pratt & Whitney Canada PT6A-68 взлетной мощностью 1600 л.с. с четырехлопастным винтом Hartzell, комплексом авионики Rockwell Collins ProLine Fusion II, а также подфюзеляжной круглосуточной оптико-электронной станцией Wescam MX-15 Шасси усиленное для эксплуатации с грунта. Самолет оснащен семью узлами внешней подвески, общая масса подвесного вооружения до 3960 фунтов (1796 кг).

Прототипы В-250 демонстрировались с разнообразным вооружением, в том числе с управляемыми бомбами со спутниковой коррекцией эмиратской компании Tawazun Dynamics, ракетами Hellfire, южнокорейскими 70-мм корректируемыми ракетами LIG Nex1 LOGIR с инфракрасной системой наведения и малогабаритными управляемыми боеприпасами DS-16.

C четырьмя 250-фунтовыми УАБ с лазерным наведением GBU-58 Paveway II, двумя ракетами Sidewinder класса "воздух-воздух" и подвесным баком радиус действия B-250 заявлен в 560 миль (1037 км) на крейсерской скорости 250 узлов. В разведывательной конфигурации с тремя подесными баками радиус действия составит 1180 миль (2185 км) при скорости 280 узлов.

Перегоночная дальность В-250 составляет 2400 миль (4445 км); продолжительность полета до 12 часов; максимальная скорость 301 узел (557 км/ч); практический потолок более 30 тысяч футов. Эксплуатационные расходы, как заявляется, составят 1200 долл. США за час полета.

Второй опытный образец турбовинтового легкого боевого самолета Calidus В-250 (бразильская регистрация PR-ZNU, бортовой номер "981") в экспозиции международного авиасалона Dubai Airshow 2019. Дубай, ноябрь 2019 года (с) Peter Steehouwer / www.steehouwer.com / www.airshowaction.com

Пурвый опытный образец турбовинтового легкого боевого самолета Calidus В-250 (бразильская регистрация PR-ZNТ, бортовой номер "980") во время демонстрационных полетов на международном авиасалоне Dubai Airshow 2017. Дубай, ноябрь 2017 года (с) Calidus