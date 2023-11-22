ФРГ выделит Украине новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро, в него войдут четыре ЗРК IRIS-T, 20 тыс. снарядов калибра 155 мм

Также Германия намерена поставить 60 разведывательных БПЛА и 25 радаров для обнаружения беспилотников

Берлин. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в ходе визита в Киев объявил об очередном пакете военной помощи Украине - на сумму в 1,3 млрд евро, сообщает во вторник "Бильд".

По данным газеты, в него войдут еще четыре зенитных ракетных комплекса (ЗРК) IRIS-T.

Кроме того, Берлин намерен передать Киеву 20 тыс. снарядов калибра 155 мм, 60 разведывательных БПЛА различных типов и не менее 25 радаров для борьбы с беспилотниками.

Ранее во вторник Писториус прибыл на Украину с визитом, о котором предварительно не сообщалось. Это вторая поездка Писториуса на Украину с момента его вступления в должность министра обороны.

ФРГ считается вторым по значению поставщиком военной помощи Украине.