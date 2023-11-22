В МИД Словакии признали, что санкции против РФ и поставки оружия Украине не дали эффекта

Глава дипведомства Юрай Бланар заявил, что речь идет о "замороженном конфликте, для которого нет военного решения"

ВЕНА, 21 ноября. /ТАСС/. Поставки оружия Украине и введение санкций против России не помогли урегулировать конфликт на Украине. Об этом заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар.

"Существует мнение, что нужно поставлять все больше оружия, чтобы вытеснить Россию с украинской территории. Но по прошествии 600 дней мы видим, что это, наряду с санкциями, которые вредят ЕС больше, чем России, не работает, и нет никакого прогресса, в то время как гибнет бесчисленное количество людей", - сказал он в интервью газете Presse.

Дипломат заявил, что речь идет о "замороженном конфликте, для которого нет военного решения".

"Поэтому мы поддерживаем все варианты, которые сделают возможным мирное урегулирование. В первую очередь это должно происходить через Европейский союз, поскольку он был создан как мирный проект, и именно к этой первоначальной идее мы хотим вернуться", - добавил министр.

Бланар выступил за скорейшее прекращение огня, отметив, что Словакия поддерживает "демократическую Украину, существующую в рамках международно признанных границ".