Глава Минобороны Польши Блащак подтвердил планы по созданию «самой мощной» сухопутной армии в Европе

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Цель Польши создать самую сильную Сухопутную армию в Европе остается прежней и она будет достигнута, несмотря на помехи со стороны оппозиции. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак после встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Польская армия продолжает расти, на сегодняшний день достигнув численности в 193 тысячи человек, учитывая войска территориальной обороны. Однако этого мало, в планах польского Минобороны достигнуть численности в 300 тысяч человек. Это позволит создать самую сильную в Европе сухопутную армию. При этом Варшава якобы не вынашивает планов по нападению на кого-либо.

Наша амбициозная цель в создании самой сильной сухопутной армии в Европе (...) Нужно ясно объявить, что 300-тысячную армию вполне можно создать, нужно только желать и суметь это сделать

- заявил Блащак.

Программа создания армии в Польше рассчитана на длительное время и должна быть реализована к 2035 году. По крайней мере, такие сроки назывались весной этого года и вряд ли они успели поменяться. Польские власти намерены довести численность армии до 300 тысяч человек, из которых 250 тысяч будут представлены кадровыми военными, а еще 50 тысяч - территориальной обороной.

На вопрос о целях создания такой армии Блащак ранее заявлял, что таким образом Польша якобы хочет "отпугнуть агрессора", т.е. Россию. При этом сама никаких планов о нападении не вынашивает. В то же время, власти страны сделали выводы из конфликта на Украине, поэтому наращивание военного потенциала является одним из самых приоритетных направлений.

Напомним, что армия в Польше профессиональная, служат в ней по контракту, призыв на срочную службу отменен в 2010 году. Между тем, польская оппозиция считает, что для такой страны как Польша, 300-тысячная армия будет слишком большой.