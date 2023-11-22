Войти
Военное обозрение

Глава Минобороны Польши Блащак подтвердил планы по созданию «самой мощной» сухопутной армии в Европе

419
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Цель Польши создать самую сильную Сухопутную армию в Европе остается прежней и она будет достигнута, несмотря на помехи со стороны оппозиции. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак после встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Польская армия продолжает расти, на сегодняшний день достигнув численности в 193 тысячи человек, учитывая войска территориальной обороны. Однако этого мало, в планах польского Минобороны достигнуть численности в 300 тысяч человек. Это позволит создать самую сильную в Европе сухопутную армию. При этом Варшава якобы не вынашивает планов по нападению на кого-либо.

Наша амбициозная цель в создании самой сильной сухопутной армии в Европе (...) Нужно ясно объявить, что 300-тысячную армию вполне можно создать, нужно только желать и суметь это сделать

- заявил Блащак.

Программа создания армии в Польше рассчитана на длительное время и должна быть реализована к 2035 году. По крайней мере, такие сроки назывались весной этого года и вряд ли они успели поменяться. Польские власти намерены довести численность армии до 300 тысяч человек, из которых 250 тысяч будут представлены кадровыми военными, а еще 50 тысяч - территориальной обороной.

На вопрос о целях создания такой армии Блащак ранее заявлял, что таким образом Польша якобы хочет "отпугнуть агрессора", т.е. Россию. При этом сама никаких планов о нападении не вынашивает. В то же время, власти страны сделали выводы из конфликта на Украине, поэтому наращивание военного потенциала является одним из самых приоритетных направлений.

Напомним, что армия в Польше профессиональная, служат в ней по контракту, призыв на срочную службу отменен в 2010 году. Между тем, польская оппозиция считает, что для такой страны как Польша, 300-тысячная армия будет слишком большой.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Украина
Похожие новости
19.01.2023
В Польше начался "престарелый" призыв. Страна идет путем самоуничтожения
08.08.2022
США и Польша обсудили ход российской спецоперации на Украине
06.11.2019
С-125 против С-400: попали точно в цель! (Haber7, Турция)
13.03.2019
В холодную войну было лучше
13.03.2019
"Против агрессии России": США увеличат военную помощь Киеву
09.12.2015
Состояние и перспективы украинского ВПК
19.08.2014
Мистраль: досье проблемного контракта
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.11 11:08
  • 2
«Z-53 спроектирован для группового применения по целям»: в западной прессе оценили новую версию дрона-камикадзе «Ланцет»
  • 22.11 10:50
  • 1
На КАМАЗе выпущен первый импортозамещенный самосвал К5
  • 22.11 10:35
  • 56858
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.11 10:35
  • 1
Си Цзиньпин призвал прекратить палестино-израильский конфликт, создав палестинское государство
  • 22.11 09:21
  • 1
Новая двушка: истребитель-невидимка Су-57 получит второго пилота
  • 21.11 21:27
  • 20
Выдать залпом: нужен ли российской армии белорусский конкурент HIMARS
  • 21.11 20:17
  • 270
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.11 18:04
  • 246
Космонавтика Илона Маска
  • 21.11 16:31
  • 25
Никол Пашинян: Армения ищет и находит новых партнеров в сфере ВТС
  • 21.11 16:16
  • 1
Военкор: Генштаб ВС РФ принял решение о создании в стране артиллерийского училища
  • 21.11 15:06
  • 1
Разведывательная машина "Скарабей"
  • 21.11 10:34
  • 0
Фины закрывают оставшиеся КПП на границе с РФ. Каковы последствия?
  • 21.11 08:32
  • 2
Военно-технические аспекты СВО
  • 20.11 19:56
  • 0
Может ли НАТО победить на Украине?
  • 20.11 15:48
  • 1
Боррель призвал переходить к конкретным действиям по строительству палестинского государства