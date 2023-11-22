«Z-53 спроектирован для группового применения по целям»: в западной прессе оценили новую версию дрона-камикадзе «Ланцет»

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Российская армия сделала значительный шаг вперед в деле развития военных технологий, приступив к развертыванию новой версии беспилотника-камикадзе «Ланцет», известной как «Изделие 53» (или Z-53).

Данное мнение высказывается в издании Army Recognition. Как поясняется, Z-53 схож по конструкции с классическим «Ланцетом», однако он отличается наличием системы наведения, работающей в автоматическом режиме и способной самостоятельно идентифицировать и классифицировать цели, что «является существенным шагом вперед по сравнению с более ранними моделями».

Это приводит к повышению точности и эффективности поражения. Появление дрона Z-53 представляет собой заметный прогресс в беспилотной воздушной войне

- говорится в издании.

Как отмечается, новый БПЛА-камикадзе имеет уникальную конструкцию с четырьмя большими крыльями, установленными спереди под углом 45 градусов, что является отклонением от традиционной конфигурации X. Эти крылья раскрываются во время запуска, и, что примечательно, у беспилотника отсутствуют подкрылки заднего стабилизатора. БПЛА, приводимый в движение задним винтом, оснащен выступающей вниз камерой, которая осуществляет картографирование местности и обнаружение целей.

Z-53 с грузоподъемностью до 5 кг спроектирован для работы группами при поражении различных наземных целей, которые варьируются от позиций зенитной и реактивной артиллерии противника до бронетанковых подразделений. Это представляет собой значительный прогресс по сравнению с БПЛА «Ланцет» текущего поколения

- указывается в издании.

Вместо запуска с пневматических направляющих Z-53 отправляются в полет из компактных пусковых установок, похожих на минометные системы, что устраняет необходимость в сборке в полевых условиях.

Как поясняется, впервые Z-53 был представлен на форуме «Армия-2023» в августе этого года. Их боевое применение началось 21 октября. Со слов автора, на данный момент развертывание новых БПЛА не получило широкого распространения. Пока что они используются в основном в испытательных целях, в частности для оценки их эффективности при массовых синхронизированных ударах роем