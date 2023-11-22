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Военное обозрение

Отвечающее за инновации управление Пентагона собралось создать «автономного ученого» с искусственным интеллектом

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Источник изображения: topwar.ru

О планах по разработке и созданию «автономного ученого» с искусственным интеллектом, который мог бы помогать в генерации различных теорий и технологий, заявило Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA) Минобороны США.

Как утверждает менеджер программы DARPA Альваро Веласкес, агентство рассчитывает повторить успех, который в свое время был достигнут в сфере программирования. В настоящее время программисты используют инструменты, с помощью которых можно автоматизировать генерацию кода.

Мы хотели бы создать инструмент, который поможет автоматизировать процесс научных открытий

- подчеркнул представитель агентства в составе Пентагона.

В идеале, отмечают в агентстве, «автономный ученый» будет проявлять креативность, сможет генерировать уникальные научные гипотезы. Веласкес назвал «автономного ученого» инструментом, помогающим людям в техническом и творческом планах.

Агентство называет и возможные варианты применения «автономных ученых», в том числе исследования в сфере моделирования климата, открытия новых материалов и так далее.

Примечательно, что данными разработками собирается заниматься структура, входящая в состав военного ведомства США. Это означает, что у военных – свои планы и ожидания от «автономного ученого», и его потенциал, если он будет создан, используют в первую очередь в военной сфере. Об этом свидетельствуют и планы подключить к процессу разработки исследовательские лаборатории военно-воздушных и военно-морских сил США.

Но пока, отмечает Веласкес, создание основополагающих моделей искусственного интеллекта все еще находится в зачаточном состоянии. Несмотря на значительные финансовые вложения в сферу разработок, о конечных результатах говорить пока крайне преждевременно.

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Страны
США
Компании
DARPA
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