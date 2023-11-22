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ТАСС

Зеленский считает, что Россия продолжит наступать, пока США и КНР не скажут ей прекратить

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: AP Photo/ Virginia Mayo

Президент Украины заявил, что его страна находится в эпицентре рисков Третьей мировой войны

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Украина находится в эпицентре глобальных рисков начала Третьей мировой войны, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью газете The Sun. По его словам, Россия продолжит наступать, пока США и Китай не скажут ей уйти.

"Украина сегодня - в эпицентре глобальных рисков начала Третьей мировой войны. И мне действительно кажется, что Россия продолжит давить до тех пор, пока США и Китай очень и очень серьезным тоном не скажут ей уйти с [украинской] территории", - сказал Зеленский. Он обвинил Москву в том, что она пытается использовать в своих целях обострение ситуации на Ближнем Востоке и может попытаться спровоцировать кризис на Балканах.

Зеленский считает, что Китай обладает особыми возможностями оказать давление на Россию с целью прекращения конфликта, так как Пекин не заинтересован в эскалации напряженности в разных точках мира. 

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