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Подводник оценил угрозу катастрофы на британской подлодке с ракетами Судного дня

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Cубмарина Vanguard ВМС Великобритании с ракетами Trident II D5 на борту у берегов Шотландии
Cубмарина Vanguard ВМС Великобритании с ракетами Trident II D5 на борту у берегов Шотландии.
Источник изображения: CC BY-SA 2.0 / Defence Images / HMS Vanguard

Сбой одного глубиномера на британской подлодке не так опасен, однако разгильдяйство экипажа могло утопить субмарину, считает бывший председатель Комитета по проведению подводных работ особого назначения, вице-адмирал запаса ВМФ России, доктор технических наук Тенгиз Борисов. В беседе с «Лентой.ру» подводник оценил близость подлодки к катастрофе.

Ранее стало известно, что британская стратегическая подлодка с 140 членами экипажа и ракетами Судного дня на борту едва не затонула в Атлантическом океане. Причиной стал сбой в работе одного из глубиномеров. Из-за него подлодка почти вошла в «опасную зону», продолжая погружение ниже необходимого уровня.

По словам Борисова, сбой одного глубиномера не должен повлиять на правильную оценку ситуации, так как он на подводной лодке не один. «Конечно, неприятно, если вдруг обнаружили, что глубина больше, чем та, на которую они рассчитывали. Но я думаю, что опасность, которая им грозила, преувеличена, хотя по разгильдяйству, конечно, можно и утопить подводную лодку таким образом», — сказал подводник.

Он указал, что на подлодке есть ряд систем, которые должны обращать внимание экипажа на то, что субмарина находится на предельной глубине. Кроме того, опытные подводники могут почувствовать по поведению самой подводной лодки, что она находится на большой глубине, близкой к критической.

Есть определенные признаки, потрескивание корпуса, какие-то еще нюансы, которые заставят обратить внимание и проверить реальную глубину

Тенгиз Борисов

подводник

При выходе из строя всех глубиномеров, что маловероятно, или невнимательности экипажа, особенно центрального поста, подлодка действительно может провалиться на предельную глубину, отметил военный. Несмотря на то что она имеет довольно большой запас прочности, как правило, полуторакратный, если под килем большая глубина, возможна катастрофа.

«В частности, так погибла американская подводная лодка USS Thresher. Там, правда, дело не в глубиномере было, просто она провалилась в запредельную глубину, причину толком не установили. Дальше произошло то же самое, что с батискафом "Титан" при погружении к "Титанику", то есть просто корпус разрушается внешним давлением. Это практически мгновенная гибель. Так что авария может произойти серьезная, если экипаж невнимателен, но, скорее всего, это журналисты раздули», — высказался собеседник «Ленты.ру».

Ранее подлодку сфотографировали возле военно-морской базы Клайд в Шотландии по возвращении после длительного патрулирования. Отмечалось, что корпус субмарины был покрыт коричнево-зеленым налетом из различных морских организмов. Также она лишилась множества безэховых плиток, которые защищают от обнаружения гидролокаторами.

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