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Британская подлодка с ракетами Судного дня на борту едва не утонула в Атлантике. Как удалось избежать катастрофы?

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Атомная подводная лодка HMS Vanguard.
Атомная подводная лодка HMS Vanguard.
Источник изображения: en.wikipedia.org

Стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) типа Vanguard Военно-морского флота (ВМФ) Великобритании едва не утонула в Атлантическом океане. Причиной стал сбой в работе одного из глубиномеров.

По данным британского таблоида The Sun, подлодка погружалась на максимальную глубину, на ее борту находились 140 членов экипажа, а также баллистические ракеты Судного дня Trident II. АПЛ готовилась выйти на патрулирование, когда датчики, показывающие глубину, перестали работать. Из-за этого командный состав был уверен, что судно больше не погружается, хотя все оказалось ровно наоборот.

В обязанности инженеров не входит контролировать глубину погружения подлодки, но они увидели, на какой глубине находятся, и поняли, что что-то не так

Как удалось избежать катастрофы?

Подлодка почти вошла в «опасную зону», когда инженеры в кормовой части с помощью второго глубиномера заметили сбой в работе глубиномера и подняли тревогу. Технически субмарина все еще находилась в пределах глубины, на которой могла функционировать, хоть ее и не должно было там быть. В то же время если бы она продолжила погружаться, о последствиях «даже не стоит думать». Неизвестно, о какой именно глубине погружения, а также конкретной АПЛ идет речь.


АПЛ типа Vanguard.
Источник: Jeff J Mitchell / Getty Images

Британское командование начало расследование случившегося. «Мы не комментируем операции. Наши подводные лодки продолжают дислоцироваться по всему миру, защищая национальные интересы», — сказал собеседник The Sun.

У Великобритании четыре атомные подводные лодки типа Vanguard

Речь идет о HMS Victorious, HMS Vanguard, HMS Vigilant и HMS Vengeance, все они вооружены ядерными баллистическими ракетами Trident. По данным The Sun, к эксплуатации пригодны только две из четырех вышеперечисленных субмарин. Отмечается, что по крайней мере одна подводная лодка Королевского флота с ядерными ракетами вела непрерывное патрулирование с 1969 года, чтобы иметь возможность нанести ответный удар в случае возможного нападения. Одна из субмарин в данный момент проходит капитальный ремонт, а другая — проходит ходовые испытания после ремонта, который превысил бюджет в 300 миллионов фунтов стерлингов (порядка 33,2 миллиарда рублей).

Одна из субмарин Vanguard вернулась после шестимесячного дежурства

Подлодку сфотографировали возле военно-морской базы Клайд в Шотландии. По данным американского The Drive, АПЛ возвращалась после длительного патрулирования. Где она находилась, и о какой из четырех подлодок речь, остается неизвестным. При этом отмечалось, что корпус субмарины, которая несет баллистические ракеты UGM-133A Trident II D5, был покрыт коричнево-зеленым налетом из различных морских организмов. Также она лишилась множества безэховых плиток, которые защищают от обнаружения гидролокаторами.

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Страны
Великобритания
США
Продукция
Trident II
Проекты
Trident
Ядерный щит
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