SpaceX получила разрешение на второй запуск Starship

Компания SpaceX получила разрешение Федерального управления авиации США на второй испытательный запуск многоразовой транспортной системы Starship. Об этом сообщает ArsTechnica.

По данным регулятора, компания удовлетворила все требования по безопасности и защите окружающей среды, предъявляемые к запускаемой системе. Связка из сверхтяжелой ракеты (ускорителя) и космического корабля должна стартовать 17 ноября не ранее 16:00 московского времени с пусковой площадки SpaceX в Техасе.

Ожидается, что в случае успеха вторая испытательная миссия Starship продлится около полутора часов и завершится приводнением одноименного корабля в Тихом океане к северу от Гавайских островов. Отделение корабля от ускорителя должно произойти примерно через 2,5 минуты после старта системы, в результате чего последний должен приводниться в Мексиканском заливе.

В сентябре глава компании SpaceX Илон Маск заявил о готовности многоразовой транспортной системы Starship к очередному испытательному пуску.

В апреле спустя четыре минуты после пуска прототип многоразовой транспортной системы Starship взорвался, набрав высоту 38 километров.