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ТАСС

Госдеп: вступление Украины в НАТО по частям грозит втягиванием альянса и США в конфликт

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Илюстрация на тему отношений Украины и НАТО. Источник: horoshienovosti.com.ua.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии ДугласДжонс подчеркнул, что ВС РФ наносят удары по контролируемым Киевом территориям, "на которые, согласно этому плану, распространялось бы действие пятой статьи" Североатлантического договора

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Возможное вступление Украины в НАТО по частям грозит втягиванием в конфликт Североатлантического альянса и США. С такой оценкой выступил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс, выступая на мероприятии, организованном "Атлантическим советом" в Вашингтоне.

Отвечая на просьбу прокомментировать слова бывшего генерального секретаря альянса (с 2009 по 2014 год) Андерса Фога Расмуссена, который высказался за то, чтобы предложить Украине стать членом альянса, но лишь в тех границах, которые контролирует Киев, Джонс заявил, что считает такое предложение проблематичным. По его словам, эта идея основывается на предположении о том, что "конфликт будет двигаться в одном направлении", при этом "если оно изменится в обратную сторону, то это было бы атакой на территорию НАТО".

Джонс подчеркнул, что ВС РФ наносят удары по контролируемым Киевом территориям, "на которые, согласно этому плану, распространялось бы действие пятой статьи" Североатлантического договора. "Поэтому я считаю, что в случае [реализации] этого плана мы в скором времени увидим втягивание в этот конфликт НАТО и США. Я считаю эту часть предложения проблематичной", - заключил Джонс.

Ранее британская газета The Guardian привела в косвенной речи слова Расмуссена, выступившего за то, чтобы предложить Украине стать членом альянса, но лишь в тех границах, которые контролирует Киев. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова экс-генсека НАТО, вступление Украины в Североатлантический блок неприемлемо для России в любом виде.

Решением Генпрокуратуры России "Атлантический совет" признан нежелательной в РФ организацией. 

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