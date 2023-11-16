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Интерфакс-АВН

Южная Корея и США провели военно-воздушные учения над Желтым морем с задействованием стратегических бомбардировщиков

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Стратегический бомбардировщик B-52H
Стратегический бомбардировщик B-52H.
Источник изображения: invoen.ru

Токио. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Боевые самолеты Южной Кореи и США в среду провели учения над Желтым морем, в которых были задействованы два американских стратегических бомбардировщика B-52H, сообщило министерство национальной обороны Республики Корея.

Помимо стратегических бомбардировщиков B-52H, способных нести ядерное оружие, в учениях приняли участие американские и южнокорейские истребители пятого поколения F-35, а также истребители F-15 и F-16.

"Стратегические бомбардировщики США провели воздушные учения совместно с Республикой Корея, демонстрируя совместную оперативную способность альянса немедленно и решительно реагировать на любую провокацию со стороны Северной Кореи", - говорится в сообщении. Учения прошли спустя месяц после первого в истории прилета американских стратегических бомбардировщиков B-52H на авиабазу в Южной Корее.

В среду КНДР сообщила, что разработала твердотопливные двигатели большой тяги нового типа для баллистических ракет средней дальности.

"Ракетная промышленность КНДР разработала твердотопливные двигатели большой тяги нового типа для баллистических ракет средней дальности, которые имеют важное стратегическое значение, и успешно провела первые наземные реактивные испытания двигателя первой ступени и двигателя второй ступени 11 и 14 ноября соответственно", - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

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Страны
КНДР
США
Южная Корея
Япония
Продукция
B-52
F-15
F-16
F-35
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
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