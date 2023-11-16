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Применение ночных «Ланцетов» показали на видео

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Минобороны показало удары дронами-камикадзе Ланцет по технике ВСУ
Минобороны показало удары дронами-камикадзе Ланцет по технике ВСУ.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Применение дрона-камикадзе «Ланцет», который поразил цель в темное время суток, показали на видео. Соответствующую запись опубликовал Telegram-канал «Крылатые».



На кадрах, снятых ночной камерой беспилотника, видно поражение цели ударом «Ланцета».

«С гордостью представляем вам кадры ночного применения "Ланцета". Как мы ранее намекали, прогресс не стоит на месте, и "Ланцеты" теперь практически неуязвимы для средств РЭБ, летают дальше, а теперь могут применяться круглосуточно», — говорится в сообщении.

Ранее в ноябре генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что иностранные заказчики активно проявляют интерес к «Ланцету», но его не поставляют на экспорт в том числе из-за высокой потребности в нем российских военных.

В том же месяце Минобороны Британии писало, что дроны «Ланцет» стали одним из самых лучших видов оружия, применяемых в зоне проведения специальной военной операции. Эти аппараты все чаще применяют в рамках контрбатарейной борьбы, нанося удары по артиллерии противника.

В сентябре сообщалось, что в будущем дальность полета «Ланцета» может превысить 70-80 километров.

Оружие России

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