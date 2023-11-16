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В России рассказали о причинах отказа от экспорта дрона-камикадзе «Ланцет»

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БПЛА-камикадзе "Ланцет"
БПЛА-камикадзе "Ланцет".
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Иностранные заказчики активно проявляют интерес к российскому боеприпасу «Ланцет», но он не поставляется за границей в том числе из-за высокой потребности в нем российских военных. Об этом заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в ходе авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2023, пишет ТАСС.

По его словам, сейчас наблюдается серьезный рост интереса иностранных партнеров к российским боеприпасам «отлично проявившим себя в реальных боевых действиях». При этом дрон-камикадзе остается лишь в пределах страны.

Михеев объяснил, что такое решение об отказе от экспорта приняли, понимая, насколько важен «Ланцет» непосредственно российским военным. Кроме того, сейчас на него отсутствует разрешительная экспортная база.

Dubai Airshow — одна из самых масштабных аэрокосмических выставок. Мероприятие проводится раз в два года. Россия участвует в нем начиная с 1993 года. Новая выставка проходит с 13 по 17 ноября. На ней представлены летательные объекты 1,4 тысячи производителей из разных стран.

Ранее немецкий телеканал Welt подчеркивал, что за время проведения спецоперации Россия усовершенствовала производство беспилотников и вывела его на новый уровень. В Германии также заявили об опасности российских «Ланцетов». Такой дрон, как указывалось, выбирает цель для удара самостоятельно.

Незадолго до этого полковник также объяснил страх ВСУ перед российским дроном «Ланцет». Он отмечал, что «Киев не имеет возможностей сбивать этот дрон», так как аппарат очень маневренный и мощный.

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Страны
Германия
Россия
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РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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