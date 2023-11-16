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Военное обозрение

Евросоюз «подставляет» Данию, собираясь поручить её ВМС блокировать танкеры с российской нефтью

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Источник изображения: topwar.ru

В ближайшее время Евросоюз может поручить властям Дании осуществлять проверку и в некоторых случаях блокирование танкеров, на борту которых перевозится нефть из Российской Федерации. Об этом пишет издание The Financial Times, ссылаясь на осведомленные источники.

По утверждению источников издания, датским властям вероятно придется блокировать проходящие через территориальные воды королевства российские танкеры. С помощью такой меры власти ЕС собираются заставить Москву снизить стоимость продаваемой нефти до установленного «потолка цен». Напомним, что этот «потолок» составляет 60 долларов за баррель, и «коллективный Запад» очень недоволен нарушением введенных санкций с российской стороны.

На власти Дании будут возложены обязанности по проверке тех танкеров, которые следуют без страховки западных компаний. Формальный аргумент – риски для окружающей среды из-за отсутствия этой страховки. Как видим, Запад пытается в очередной раз эксплуатировать тему экологии в своих политических и экономических интересах.

Стоит отметить, что через Балтийское море идет около 60% морского экспорта нефти из Российской Федерации. Все танкеры, следующие этим путем, проходят через контролируемые Данией проливы. Теоретически возможность у Дании для блокады танкеров имеется.

Однако Евросоюз своими действиями фактически «подставляет» Данию. Ведь Россия неизбежно расценит подобные действия по блокированию танкеров как недружественные. Это не означает, что будет предпринята какая-то силовая операция по их деблокированию, но Дания может столкнуться с еще более значительным ухудшением отношений с Российской Федерацией, с санкциями со стороны Москвы. Кроме того, Россия может переориентировать маршруты экспорта нефти, а также сократить его объемы, что не лучшим образом скажется на состоянии мирового нефтяного рынка.

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Страны
Дания
Россия
Проекты
Евросоюз
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