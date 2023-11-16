В Северной Корее создали двигатели нового типа для баллистических ракет

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Северная Корея продолжает всесторонне развивать свою ракетную программу, которая так сильно раздражает Соединённые Штаты и их союзников в регионе.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), ракетной промышленности страны удалось разработать, а военным успешно испытать двигатели нового типа, которые предназначены для баллистических ракет средней дальности.

Ракетная промышленность снова разработала сверхмощные твердотопливные реактивные двигатели для новой баллистической ракеты средней дальности

- говорится в заявлении агентства.

ЦТАК передаёт, что в субботу были проведены испытания сопла двигателя первой ступени, а в начале недели – двигателя второй ступени. Насколько эти испытания были успешными, пока неизвестно, хотя северокорейское агентство сообщает об «очень удовлетворительном результате».

К разработке баллистических ракет собственного производства Пхеньян приступил в конце 1980-х годов. А в 1998 году был произведён запуск первой северокорейской баллистической ракеты средней дальности «Тэпходон-1». В дальнейшем началось стремительное развитие ракетной программы КНДР, сопровождавшееся всё более частыми испытательными пусками.