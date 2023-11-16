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Сооснователь SpaceX отправил на орбиту экспериментальный аппарат

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Экспериментальный аппарат Mira
Экспериментальный аппарат Mira.
Источник изображения: Enlarge

Стартап Impulse Space, возглавляемый одним из сооснователей компании SpaceX — разработчиком ракетных двигателей семейства Merlin Томасом Мюллером, успешно отправил на околоземную орбиту экспериментальный аппарат Mira. Об этом пишет обозреватель ArsTechnica Эрик Бергер.

Космический корабль Mira был запущен на ракете Falcon 9 в прошедшие выходные и успешно начал работу на низкой околоземной орбите. Основная задача 300-килограммового экспериментального аппарата, по своим размерам сопоставимого с посудомоечной машиной, заключается в довыведении космических нагрузок на заданные орбиты.

В будущем компания Мюллера планирует разработать аппарат для довыведения кораблей на геостационарную орбиту. «Мы хотим сделать дешевый и простой способ добраться в любую точку Солнечной системы», — заявил инженер и предприниматель.

В декабре 2020 года Мюллер сообщил в Twitter, что покинул компанию SpaceX.

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Продукция
AW-101
EH-101
Компании
SpaceX
Проекты
2020-й год
Falcon РН
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