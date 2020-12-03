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«Сотрудник №1» ушел из SpaceX

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Томас Мюллер
Томас Мюллер.
Источник изображения: Фото: @lrocket

Разработчик ракетных двигателей Merlin и Raptor Томас Мюллер покинул компанию SpaceX. Об этом инженер-конструктор сообщил в Twitter.

«Я ушел из SpaceX! Спасибо [главе SpaceX] Илону Маску, это был интересный опыт!» — заявил специалист.

Журналист ArsTechnica Эрик Бергер в Twitter отмечает, что Мюллер был «сотрудником №1 в SpaceX». «Он наслаждался проблемой создания нового ракетного двигателя с нуля. Он перешел на должность консультанта около шести лет назад и сегодня официально уходит», — заметил автор.

В апреле ракета Falcon 9, использующая двигатели семейства Merlin, впервые по числу пусков обошла носитель Atlas V, получающий российский силовой агрегат РД-180, неоднократно называемый одним из самых надежных и эффективных в мире.

В марте 2018 года Маск заявил, что Raptor получит самую большую тяговооруженность (отношение развиваемой двигателем тяги к его весу) среди всех двигателей, когда-либо действовавших в мире.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Atlas V
EH-101
РД-180
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
Falcon РН
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