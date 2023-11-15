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ТАСС

В "Рособоронэкспорте" заявили, что Африка нацелена на локализацию производства вооружений

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Павильон для демонстрации самолета 5-го поколения СУ-75 Checkmate на авиакосмическом салоне Dubai Airshow 2021, 14 ноября 2021 года
Павильон для демонстрации самолета 5-го поколения СУ-75 Checkmate на авиакосмическом салоне Dubai Airshow 2021, 14 ноября 2021 года.
Источник изображения: Imad Creidi/Reuters

Работа со странами континента по военно-техническому сотрудничеству активизировалась после второго саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге, отметил глава компании Александр Михеев

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Работа со странами Африки по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) активизировалась после второго саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге, потенциальные партнеры нацелены не только на закупку российских вооружений, но и на локализацию их производства. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, рассказал глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023.

"Предыдущий саммит в 2019 году в Сочи нам принес более $11 млрд подписанных и оплаченных контрактов. В этом году в Санкт-Петербурге мы провели очень серьезные консультации, где с главами государств, где с министрами обороны, которые продолжились уже и после саммита. Очень большой спрос на различные типы техники", - констатировал он. Михеев отметил, что "у каждой страны свое видение: кого-то больше интересует морская техника, кого-то системы ПВО, кого-то стрелковые решения, в том числе с трендом локализации производств, в том числе в создании совместных предприятий по сервисному обслуживанию".

Говоря о локализации производств, глава "Рособоронэкспорта" уточнил: "Речь идет о боеприпасах, о возможности участия на наших бронетанковых платформах с привлечением местных компаний, которые производят узлы и агрегаты, имеют литье, механообработку, свои промышленные компетенции". "Все хотят иметь добавленную стоимость, хотят помешать безработице", - сказал он.

Михеев также заметил, что Африка активно развивается экономически, "потому что у многих стран появилась самостоятельность, независимость", а потому возникает необходимость пересматривать свои возможности по боевой готовности вооруженных сил.<lt-toolbar contenteditable="false" data-lt-adjust-appearance="true" data-lt-force-appearance="light" style="display: none;"><lt-div class="lt-toolbar__wrapper lt-toolbar-small" style="left: 386px; position: absolute !important; top: 97px !important; bottom: auto !important; z-index: auto;"><lt-div class="lt-toolbar__extras"><lt-span class="lt-toolbar__disable-icon"><lt-comp-icon class="lt-icon-disable lt-icon-clickable" data-lt-prevent-focus="true"><lt-span class="lt-icon__icon lt-icon__disable"><lt-div class="lt-toolbar__divider"><lt-div class="lt-toolbar__premium-icon"><lt-span class="lt-toolbar__rephrasing-icon lt-toolbar__rephrasing-icon-hidden"><lt-comp-icon class="lt-icon-rephrasing lt-icon-clickable" data-lt-prevent-focus="true"><lt-span class="lt-icon__icon lt-icon__rephrasing"><lt-span class="lt-toolbar__rephrasing-icon lt-toolbar__rephrasing-icon-disabled"><lt-comp-icon class="lt-icon-rephrasing lt-icon-clickable" data-lt-prevent-focus="true"><lt-span class="lt-icon__icon lt-icon__rephrasing"><lt-div class="lt-toolbar__status-icon lt-toolbar__status-icon-has-no-errors" title=""><lt-div class="lt-toolbar__premium-icon-dot"> 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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