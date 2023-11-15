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Военное обозрение

Российские военнослужащие провели эвакуацию заглушенного украинской РЭБ коптера с помощью второго дрона

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Источник изображения: topwar.ru

Российская спецоперация на Украине длится уже почти два года. За это время мы неоднократно становились свидетелями самоотверженности, героизма и военной смекалки российских солдат. К слову, последнюю прекрасно характеризует случай, который недавно произошел на одном из направлений в зоне СВО.

ТГ-канал «Военный осведомитель» описывает ситуацию, когда один из разведывательных квадрокоптеров ВС РФ попал в зону воздействия вражеской РЭБ и был приземлен прямо на минном поле. Казалось бы, спасать технику в данном случае слишком рискованно, и, соответственно, нецелесообразно.

Однако российские бойцы придумали способ, как эвакуировать электронно-механического «сослуживца» с поля боя.

На спасение приземленному дрону отправился еще один квадрокоптер. Военнослужащие ВС РФ предварительно прикрепили к нему длинную веревку с крюком на конце.

В итоге, подцепив упавшего «собрата», дрон поднял его в воздух и отправился обратно на позиции российских военных, где «пострадавшему» будет оказана вся необходимая техническая помощь и он снова вернется в строй.

В данном случае особое внимание обращает на себя профессионализм наших операторов БПЛА, которые могут не только со снайперской точностью сбросить с коптера гранату прямо во вражеский окоп или даже в дымоход, но и эвакуировать с поля боя, на первый взгляд, уже утерянный летательный аппарат небольшого размера.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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