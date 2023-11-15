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ТАСС

Ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" "поразили" корабли условного противника на Балтике

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БРК "Бастион" Балтийского флота
БРК "Бастион" Балтийского флота.
Источник изображения: topwar.ru

Военнослужащие соединения совершили марш на боевой технике в районы огневых позиций, где оперативно развернули ракетные комплексы для борьбы с надводными кораблями, а также защиты морского побережья Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 14 ноября. /ТАСС/. Балтийский флот провел учения расчетов береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", на котором отработаны действия по уничтожению отряда боевых кораблей в акватории Балтийского моря, сообщила пресс-служба флота.

"Боевые расчеты ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" берегового ракетного соединения Балтийской военно-морской базы, дислоцированного в Калининградской области, "уничтожили" отряд боевых кораблей условного противника в акватории Балтийского моря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие соединения совершили марш на боевой технике в районы огневых позиций, где оперативно развернули ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" для борьбы с надводными кораблями, а также защиты морского побережья Калининградской области. Уточняется, что в роли кораблей условного противника выступили корабли Балтийского флота, выполняющие свои задачи в акватории Балтийского моря.

"Получив целеуказания, боевые расчеты произвели электронный пуски из ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" по отряду кораблей условного противника. Средства объективного контроля, производившие мониторинг, подтвердили успешное поражение всех мишеней", - подчеркнули во флотской пресс-службе.

Береговой ракетный комплекс "Бастион" обеспечивает защиту побережья протяженностью более 600 км. Время с момента получения приказа на марше до полного развертывания на боевых позициях составляет пять минут, после чего комплекс полностью готов к ведению стрельбы. Позиция комплекса может быть удалена от береговой линии на 200 км.

Особенностью берегового ракетного комплекса "Бал" является его высокая мобильность, быстрая смена позиции и готовность к применению ракетного оружия в короткие сроки. Комплекс "Бал" способен поражать цел на расстоянии до 120 км в любое время суток и при самых неблагоприятных погодных условиях, пусковые установки могут размещаться на скрытых позициях на удалении до 10 км от берега. 

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Бастион
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