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ТАСС

"Рособоронэкспорт" продвигает на мировой рынок продукцию корабелов "Ак Барса"

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АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс»
АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс».
Источник изображения: www.business-gazeta.ru

Продукция пользуется спросом, отметил гендиректор спецэкспортера Александр Михеев

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех"), несмотря на санкционную политику западных стран, работает над продвижением экспортной продукции судостроительной корпорации "Ак Барс". Об этом сообщил журналистам генеральный директор спецэкспортера Александр Михеев на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023.

"Да, мы работаем с "Ак Барсом". Это партнер "Рособоронэкспорта", продукция пользуется спросом. <...> Маркетинговую работу проводим. Правда, конкуренты иногда начинают дезавуировать наши возможности в этих странах, либо санкционная политика не дает возможности добиться того результата, который мы ждем. Цикл производства кораблей - три-четыре года, это такая долгоиграющая история. Но мы уверены, что мы на правильном пути. У нас полное взаимодействие, маркетинг проводим, и, я надеюсь, в ближайшее время у нас заказы на "Ак Барс появятся", - заявил Михеев.

Ранее глава корпорации Ренат Мистахов заявил ТАСС, что "Ак Барс" и "Рособоронэкспорт" ведут работу по продвижению на мировой рынок кораблей с экспортным вариантом морского зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Панцирь-МЕ". 

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  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Панцирь-МЕ
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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