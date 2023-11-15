Войти
ТАСС

В Эстонии заявили, что ЕС производит менее 1 млн снарядов в год при необходимых 3 млн

187
0
0
Ханно Певкур
Ханно Певкур.
Источник изображения: static9.tgcnt.ru

У Евросоюза "не осталось времени" на помощь Киеву и наращивание собственного производства, добавил министр обороны Эстонии Ханно Певкур

БРЮССЕЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Страны Евросоюза сейчас выпускают менее 1 млн снарядов год, тогда как необходимый объем их производства составляет 3 млн. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур по прибытии на встречу Совета ЕС.

"Нам нужны решения, и нам нужные быстрые решения касательно фонда помощи Украине. <...> Мы также надеемся получить новую информацию о поставках 1 млн боеприпасов Украине. Кажется, нам удалось достичь некоторого прогресса, но я надеюсь услышать конкретные заявления", - указал он. По словам министра, ЕС необходимо наращивать производство боеприпасов и вооружения. "По нашим оценкам, нам нужно около 3 млн снарядов в год, сейчас мы производим менее 1 млн боеприпасов, вероятно, около 600-700 тыс. в год. Этого недостаточно. И это касается всей оборонной промышленности", - подчеркнул министр, отметив, что у ЕС "не осталось времени" на помощь Киеву и наращивание собственного производства.

"Посмотрите на Россию, она производит сегодня больше [боеприпасов], чем когда бы то ни было. <...> Мы не можем признать, что Россия и Северная Корея могут производить, а Европа - нет", - заключил Певкур.

В свою очередь министр обороны ФРГ Борис Писториус отметил, что ЕС следует исходить из того, что оглашенная в феврале цель по поставкам Украине 1 млн снарядов в течение года не будет выполнена. По его словам, страны союза ведут переговоры с оборонной промышленностью по этому поводу. 13 ноября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сказал, что за 2023 год к настоящему моменту Украине было поставлено 300 тыс. снарядов.

Задача предоставить Украине 1 млн снарядов и ракет была сформулирована Боррелем в конце февраля 2023 года, утверждена странами ЕС и позиционировалась как средство поддержки "мощного наступления ВСУ, которое ожидалось весной". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
КНДР
Россия
Украина
Эстония
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
07.12.2022
Шольц: Германия станет гарантом европейской безопасности
31.10.2022
Положат ли санкции против России конец конфликту на Украине?
22.12.2021
Можно заблокировать, можно убить
07.03.2019
Яромир Новотны: "Путин остановил распад России и ее разворовывание иностранцами и местными олигархами. Вопрос в том, не попытаются ли его свергнуть" (Kupedu do minulosti, Чехия)
10.11.2017
У красной черты. Как именно США планируют "сдержать агрессию России"
24.10.2017
Россия в эпоху гибридных войн
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.11 01:56
  • 4
В России оценили перспективы танка Abrams
  • 15.11 00:43
  • 56720
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.11 22:00
  • 2
Броня мощней, чем у М2 "Брэдли": такие БТР не помешали бы нашей пехоте
  • 14.11 15:45
  • 14
"Только самая жесткая централизация". Почему ЧВК нужно ликвидировать
  • 14.11 12:51
  • 254
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 14.11 12:45
  • 466
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 14.11 12:34
  • 1
Названа главная особенность российского истребителя пятого поколения Checkmate
  • 14.11 12:30
  • 1
В России рассказали о впечатляющих характеристиках Checkmate
  • 14.11 04:34
  • 1
Шах и мат: на что способен самолет-невидимка Checkmate
  • 13.11 17:26
  • 1
Forbes: ВСУ должны изменить тактику использования танков Leopard
  • 13.11 15:20
  • 1
Почему палестинцы не покидают Газу?
  • 13.11 15:00
  • 2
Стратосфера влияния: зачем России новый разведывательно-ударный комплекс
  • 13.11 05:09
  • 9
Новая артсистема даст России огневое превосходство над ВСУ
  • 13.11 02:27
  • 0
О прорыве "стратегической" обороны.
  • 12.11 19:54
  • 1
Соглашение России и Киргизии об объединенной системе ПВО вступило в силу