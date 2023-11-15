Глава МО ФРГ согласился, что ЕС не успеет поставить Киеву 1 млн снарядов в срок

Производство должно быть ускорено, указал Борис Писториус

БРЮССЕЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. ЕС следует исходить из того, что оглашенная в феврале цель по поставкам Украине 1 млн снарядов в течение года не будет выполнена. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в Брюсселе.

"Я не обещал 1 млн снарядов [в течение года], умышленно не обещал", - сказал он, перебив задававшего вопрос журналиста. По его словам, изначально были страны, которые высказывались скептично относительно сроков, и сейчас оказывается, что они были правы. "1 млн не достичь [в срок], нужно исходить из этого", - добавил Писториус.

"Мы ведем переговоры с оборонной промышленностью, производство должно быть ускорено", - указал министр.

Руководитель дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель накануне сказал, что пока Украине в 2023 году поставили 300 тыс. снарядов.

Задача предоставить Украине 1 млн снарядов и ракет была сформулирована Боррелем в конце февраля 2023 года, утверждена странами ЕС и позиционировалась как средство поддержки "мощного наступления ВСУ, которое ожидалось весной".