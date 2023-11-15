Войти
ТАСС

В "Алмаз-Антее" заявили об интересе на Ближнем Востоке к колесному "Тору" и "Витязю"

190
0
0
Пусковая установка С-350Е Витязь
Пусковая установка С-350Е Витязь.
Источник изображения: © AP Photo / Ivan Sekretarev

На рост внимания к этой продукции повлияло их успешное применение в зоне СВО, рассказал заместитель генерального директора холдинга по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Зенитные ракетные системы (ЗРС) средней дальности С-350Е "Витязь" и зенитные ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности "Тор-М2К" на колесном шасси производства концерна ВКО "Алмаз-Антей" вызвали серьезный интерес на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023. На рост внимания к этой продукции повлияло их успешное применение в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Об этом журналистам рассказал заместитель генерального директора холдинга по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.

"Последние события показали, что все системы, которые мы здесь представляем, очень эффективно работают в зоне СВО. Наши потенциальные партнеры отслеживают все это и знают, чем мы дышим", - сказал он, отметив что концерн в Дубае представил ЗРС С-350Е "Витязь" и ЗРК "Тор-М2К".

"Интерес очень серьезный", - отметил Дзиркалн. Он сделал акцент на том, что "арабские страны предпочитают колесную технику". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Tор-М2
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
Тор ЗРК
Похожие новости
05.11.2014
Концерн ПВО «Алмаз-Антей» на выставке в Джакарте продемонстрирует широкую линейку современных систем ПВО
23.09.2013
Россия предолжит Индии уникальное оружие
17.09.2012
Сухопутные войска отказались от «Панциря»
07.12.2011
Российские компании примут участие в открывающейся в Малайзии выставке авиакосмической и военно-морской техники "ЛИМА-2011"
16.11.2011
Московское КБ "Компас" представило в Дубае новые разработки в области ГЛОНАСС-оборудования - "Ростехнологии"
18.02.2010
Российско-индийский проект по совместному созданию истребителя 5-го поколения в этом году вступит в активную фазу реализации - Христенко
27.08.2009
Небесный чистильщик
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.11 01:56
  • 4
В России оценили перспективы танка Abrams
  • 15.11 00:43
  • 56720
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.11 22:00
  • 2
Броня мощней, чем у М2 "Брэдли": такие БТР не помешали бы нашей пехоте
  • 14.11 15:45
  • 14
"Только самая жесткая централизация". Почему ЧВК нужно ликвидировать
  • 14.11 12:51
  • 254
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 14.11 12:45
  • 466
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 14.11 12:34
  • 1
Названа главная особенность российского истребителя пятого поколения Checkmate
  • 14.11 12:30
  • 1
В России рассказали о впечатляющих характеристиках Checkmate
  • 14.11 04:34
  • 1
Шах и мат: на что способен самолет-невидимка Checkmate
  • 13.11 17:26
  • 1
Forbes: ВСУ должны изменить тактику использования танков Leopard
  • 13.11 15:20
  • 1
Почему палестинцы не покидают Газу?
  • 13.11 15:00
  • 2
Стратосфера влияния: зачем России новый разведывательно-ударный комплекс
  • 13.11 05:09
  • 9
Новая артсистема даст России огневое превосходство над ВСУ
  • 13.11 02:27
  • 0
О прорыве "стратегической" обороны.
  • 12.11 19:54
  • 1
Соглашение России и Киргизии об объединенной системе ПВО вступило в силу