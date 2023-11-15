В "Алмаз-Антее" заявили об интересе на Ближнем Востоке к колесному "Тору" и "Витязю"

На рост внимания к этой продукции повлияло их успешное применение в зоне СВО, рассказал заместитель генерального директора холдинга по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Зенитные ракетные системы (ЗРС) средней дальности С-350Е "Витязь" и зенитные ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности "Тор-М2К" на колесном шасси производства концерна ВКО "Алмаз-Антей" вызвали серьезный интерес на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023. На рост внимания к этой продукции повлияло их успешное применение в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Об этом журналистам рассказал заместитель генерального директора холдинга по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.

"Последние события показали, что все системы, которые мы здесь представляем, очень эффективно работают в зоне СВО. Наши потенциальные партнеры отслеживают все это и знают, чем мы дышим", - сказал он, отметив что концерн в Дубае представил ЗРС С-350Е "Витязь" и ЗРК "Тор-М2К".

"Интерес очень серьезный", - отметил Дзиркалн. Он сделал акцент на том, что "арабские страны предпочитают колесную технику".