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ЦАМТО

Александр Михеев: Россия в условиях СВО не стремится к наращиванию экспорта вооружений

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Александр Михеев
Александр Михеев.
Источник изображения: © Пресс-служба АО "Рособоронэкспорт"

ЦАМТО, 14 ноября. Россия в условиях СВО не стремится к увеличению продаж вооружений за рубеж, но работает над тем, чтобы загрузить отечественные предприятия экспортными контрактами в будущем.

Об этом агентству "РИА Новости" заявил в рамках авиасалона Dubai Airshow 2023 гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

В последние годы Рособоронэкспорт стабильно занимал второе место в мире по экспорту вооружений с объемами продаж порядка 13 млрд. долл. в год.

"В условиях проведения специальной военной операции и исходя из первоочередной задачи российского оборонно-промышленного комплекса, состоящей в обеспечении потребностей Вооруженных сил России, не время говорить о соревнованиях за место на мировом рынке и стремлении увеличить объемы экспорта российской продукции", – цитирует "РИА Новости" А.Михеева.

При этом гендиректор Рособоронэкспорта отметил, что сегодня российский спецэкспортер работает над обеспечением загрузки предприятий отечественной оборонки в будущем.

"Кроме того, компания интенсивно работает над формированием портфеля технологических контрактов, которые принесут свои дивиденды после начала работы совместных предприятий за рубежом", – добавил А.Михеев.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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