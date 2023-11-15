Александр Михеев: Россия в условиях СВО не стремится к наращиванию экспорта вооружений

ЦАМТО, 14 ноября. Россия в условиях СВО не стремится к увеличению продаж вооружений за рубеж, но работает над тем, чтобы загрузить отечественные предприятия экспортными контрактами в будущем.

Об этом агентству "РИА Новости" заявил в рамках авиасалона Dubai Airshow 2023 гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

В последние годы Рособоронэкспорт стабильно занимал второе место в мире по экспорту вооружений с объемами продаж порядка 13 млрд. долл. в год.

"В условиях проведения специальной военной операции и исходя из первоочередной задачи российского оборонно-промышленного комплекса, состоящей в обеспечении потребностей Вооруженных сил России, не время говорить о соревнованиях за место на мировом рынке и стремлении увеличить объемы экспорта российской продукции", – цитирует "РИА Новости" А.Михеева.

При этом гендиректор Рособоронэкспорта отметил, что сегодня российский спецэкспортер работает над обеспечением загрузки предприятий отечественной оборонки в будущем.

"Кроме того, компания интенсивно работает над формированием портфеля технологических контрактов, которые принесут свои дивиденды после начала работы совместных предприятий за рубежом", – добавил А.Михеев.