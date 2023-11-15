"Рособоронэскпорт" сообщил о подписании со странами Африки в 2023г контрактов на сумму свыше $4,5 млрд

Дубай. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Сотрудничество со странами Африки на оружейном рынке продолжает развиваться, в текущем году подписаны новые контракты, заявил глава "Рособоронэспорта" Александр Михеев.

"В настоящее время продолжаем сотрудничество по действующим контрактам и ведем консультации по новым проектам. В 2023 году подписано контрактных документов на сумму более $4,5 млрд, и до конца года планируем заключить новые контракты", - заявил Михеев журналистам на выставке Dubai Airshow 2023.

Он отметил, что в 2023 году экспорт в африканские страны составляет более 30% от общего объема выполненных компанией поставок.