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Интерфакс-АВН

"Рособоронэскпорт" сообщил о подписании со странами Африки в 2023г контрактов на сумму свыше $4,5 млрд

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Стенд ОАО "Рособоронэкспорт" на Dubai AirShow
Стенд ОАО "Рособоронэкспорт" на Dubai AirShow.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Дубай. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Сотрудничество со странами Африки на оружейном рынке продолжает развиваться, в текущем году подписаны новые контракты, заявил глава "Рособоронэспорта" Александр Михеев.

"В настоящее время продолжаем сотрудничество по действующим контрактам и ведем консультации по новым проектам. В 2023 году подписано контрактных документов на сумму более $4,5 млрд, и до конца года планируем заключить новые контракты", - заявил Михеев журналистам на выставке Dubai Airshow 2023.

Он отметил, что в 2023 году экспорт в африканские страны составляет более 30% от общего объема выполненных компанией поставок.

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