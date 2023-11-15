Войти
ТАСС

Железнодорожники ЦВО первыми в зоне СВО стали пускать дроны без остановки состава

201
0
0
Бронепоезд «Енисей» способен поражать воздушные цели, вести наземный бой, разминировать и восстанавливать железнодорожное полотно, вести техническую разведку. Кадр из видео Министерства обороны РФ
Бронепоезд «Енисей» способен поражать воздушные цели, вести наземный бой, разминировать и восстанавливать железнодорожное полотно, вести техническую разведку. Кадр из видео Министерства обороны РФ.

В Минобороны отметили, что тактико-технические характеристики БПЛА, а также мастерство операторов позволяют вести разведку в движении на удалении от состава до 5 км

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Железнодорожники Центрального военного округа (ЦВО) первыми в зоне специальной военной операции на Украине стали запускать дроны для разведки без остановки состава. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж именного бронепоезда "Енисей" Центрального военного округа обеспечивает безопасность пассажирских и грузовых перевозок на железных дорогах Луганской и Донецкой народных республик. В том числе военные железнодорожники ЦВО ежедневно обследуют участки передвижения составов недавно стартовавшего пассажирского сообщения в Луганской Народной Республике на предмет износа и действий диверсионных групп. Для повышения скорости разведывания районов движения военные железнодорожники ЦВО первыми в зоне спецоперации стали запускать дроны с ходу, без остановок состава на промежуточных станциях. Тактико-технические характеристики БПЛА, а также мастерство операторов коптеров позволяют вести разведку, техническую разведку в движении на удалении от состава до 5 км", - сообщили там.

В российском военном ведомстве уточнили, что на вооружении "Енисея" "состоят все виды стрелкового вооружения, зенитные и танковые пулеметы, группа 82-мм минометов и боевая машина пехоты БМП-2 с автоматической 30-мм пушкой 2А32". "В случае обнаружения диверсантов экипаж БМП-2 готов в кратчайшие сроки спустить бронемашину с платформы и вступить в бой", - добавили там.

Всего с начала СВО железнодорожники ЦВО восстановили движение на железнодорожных участках продолжительностью около 300 км, свыше 3 тыс. км путей расчищено от неразорвавшихся боеприпасов, восстановлено около 10 малых и средних мостов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
БМП-2
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
25.05.2023
Минобороны назвало число обучившихся военных специалистов с начала СВО
06.09.2022
Наступление на грабли: за выходные ВФУ потеряли больше 30 танков
28.02.2022
Украина так и не смогла заменить советские БМП
27.02.2020
Первый импортер «Искандеров»
03.07.2012
Грузинская армия снова боеспособна?
20.06.2012
"Оборонка" Белоруссии: от России никуда не деться
01.07.2008
«РОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ. НИЖНИЙ ТАГИЛ 2008» («RUSSIAN EXPO ARMS – 2008») и «ОБОРОНА И ЗАЩИТА 2008» («RUSSIAN DEFENCE EXPO 2008»)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.11 01:56
  • 4
В России оценили перспективы танка Abrams
  • 15.11 00:43
  • 56720
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.11 22:00
  • 2
Броня мощней, чем у М2 "Брэдли": такие БТР не помешали бы нашей пехоте
  • 14.11 15:45
  • 14
"Только самая жесткая централизация". Почему ЧВК нужно ликвидировать
  • 14.11 12:51
  • 254
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 14.11 12:45
  • 466
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 14.11 12:34
  • 1
Названа главная особенность российского истребителя пятого поколения Checkmate
  • 14.11 12:30
  • 1
В России рассказали о впечатляющих характеристиках Checkmate
  • 14.11 04:34
  • 1
Шах и мат: на что способен самолет-невидимка Checkmate
  • 13.11 17:26
  • 1
Forbes: ВСУ должны изменить тактику использования танков Leopard
  • 13.11 15:20
  • 1
Почему палестинцы не покидают Газу?
  • 13.11 15:00
  • 2
Стратосфера влияния: зачем России новый разведывательно-ударный комплекс
  • 13.11 05:09
  • 9
Новая артсистема даст России огневое превосходство над ВСУ
  • 13.11 02:27
  • 0
О прорыве "стратегической" обороны.
  • 12.11 19:54
  • 1
Соглашение России и Киргизии об объединенной системе ПВО вступило в силу