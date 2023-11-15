Железнодорожники ЦВО первыми в зоне СВО стали пускать дроны без остановки состава

В Минобороны отметили, что тактико-технические характеристики БПЛА, а также мастерство операторов позволяют вести разведку в движении на удалении от состава до 5 км

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Железнодорожники Центрального военного округа (ЦВО) первыми в зоне специальной военной операции на Украине стали запускать дроны для разведки без остановки состава. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж именного бронепоезда "Енисей" Центрального военного округа обеспечивает безопасность пассажирских и грузовых перевозок на железных дорогах Луганской и Донецкой народных республик. В том числе военные железнодорожники ЦВО ежедневно обследуют участки передвижения составов недавно стартовавшего пассажирского сообщения в Луганской Народной Республике на предмет износа и действий диверсионных групп. Для повышения скорости разведывания районов движения военные железнодорожники ЦВО первыми в зоне спецоперации стали запускать дроны с ходу, без остановок состава на промежуточных станциях. Тактико-технические характеристики БПЛА, а также мастерство операторов коптеров позволяют вести разведку, техническую разведку в движении на удалении от состава до 5 км", - сообщили там.

В российском военном ведомстве уточнили, что на вооружении "Енисея" "состоят все виды стрелкового вооружения, зенитные и танковые пулеметы, группа 82-мм минометов и боевая машина пехоты БМП-2 с автоматической 30-мм пушкой 2А32". "В случае обнаружения диверсантов экипаж БМП-2 готов в кратчайшие сроки спустить бронемашину с платформы и вступить в бой", - добавили там.

Всего с начала СВО железнодорожники ЦВО восстановили движение на железнодорожных участках продолжительностью около 300 км, свыше 3 тыс. км путей расчищено от неразорвавшихся боеприпасов, восстановлено около 10 малых и средних мостов.