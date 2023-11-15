Войти
ТАСС

Белый дом: данные США свидетельствуют о том, что КНР не поставляет РФ оружие для СВО

180
0
0
Джанет Йеллен
Джанет Йеллен.
Источник изображения: peopletalk.ru

Глава американского Минфина Джанет Йеллен ранее утверждала, что Соединенные Штаты предупредили Китай о возможности применения против него дальнейших односторонних санкций в случае оказания России помощи в связи с проведением спецоперации на Украине

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Информация, имеющаяся в распоряжении администрации Соединенных Штатов, свидетельствует о том, что Китай не поставляет России вооружения для применения в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан на регулярном брифинге.

"По нашим последним данным, Китай не поставляет вооружения России [для применения] в ходе войны на Украине", - сказал он.

10 ноября министр финансов Джанет Йеллен утверждала, что Соединенные Штаты предупредили Китай о возможности применения против него дальнейших односторонних санкций в случае оказания России помощи в связи с проведением СВО на Украине. По ее версии, "некоторые китайские частные компании могут содействовать поставке в Россию" оборудования для применения в ходе спецоперации. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Похожие новости
09.08.2023
"Прорыва не будет". В США определили судьбу Украины
31.07.2023
Airbus предлагает ВВС Индии самолеты ВТА A400M
28.04.2022
Власти Чехии ради Украины сеют ненависть, тревогу и страх
11.06.2019
Не было в России авианосцев — и не будет: ТАВКР «Адмирал Кузнецов» застыл в ремонте
07.06.2019
"Патефон Сталина" - ДП-27 глазами американцев: Неточности и преувеличения
30.09.2014
Каковы возможности российской армии? ("Polityka", Польша)
06.09.2010
Мы продаем оружие без политических условий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.11 01:56
  • 4
В России оценили перспективы танка Abrams
  • 15.11 00:43
  • 56720
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.11 22:00
  • 2
Броня мощней, чем у М2 "Брэдли": такие БТР не помешали бы нашей пехоте
  • 14.11 15:45
  • 14
"Только самая жесткая централизация". Почему ЧВК нужно ликвидировать
  • 14.11 12:51
  • 254
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 14.11 12:45
  • 466
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 14.11 12:34
  • 1
Названа главная особенность российского истребителя пятого поколения Checkmate
  • 14.11 12:30
  • 1
В России рассказали о впечатляющих характеристиках Checkmate
  • 14.11 04:34
  • 1
Шах и мат: на что способен самолет-невидимка Checkmate
  • 13.11 17:26
  • 1
Forbes: ВСУ должны изменить тактику использования танков Leopard
  • 13.11 15:20
  • 1
Почему палестинцы не покидают Газу?
  • 13.11 15:00
  • 2
Стратосфера влияния: зачем России новый разведывательно-ударный комплекс
  • 13.11 05:09
  • 9
Новая артсистема даст России огневое превосходство над ВСУ
  • 13.11 02:27
  • 0
О прорыве "стратегической" обороны.
  • 12.11 19:54
  • 1
Соглашение России и Киргизии об объединенной системе ПВО вступило в силу