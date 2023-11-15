К поражению танков не готов: немецкая оборонка запускает серийное производство легкого ПТРК Enforcer

Источник изображения: topwar.ru

Журналисты издания EDR Magazine посетили завод компании MBDA в Шробенхаузене, где планируют изготавливать новые легкие ПТРК Enforcer. Немецкая оборонка готова запустить их в серийное производство, однако сборочная линия бездействует, пока тестируется опытная партия изделия. Как утверждают в компании, начало поставок бундесверу ожидается в 2024 году.

Enforcer является одним из немногих ПТРК с ручным запуском, так как большинство аналогов используют сошки или треногу. Масса ракеты составляет менее 7 кг, а длина менее 1 метра. Боеголовка поражает цель на расстоянии более 2000 метров, хотя бундесвер требовал лишь 1800 м.

Оператор перед запуском делает выбор из трех режимов ведения огня: подрыв при столкновении с целью, отложенный или в воздухе по заданному времени. После наведения стрелка на цель ракета ее фиксирует и будет самостоятельно преследовать по инфракрасному или телевизионному каналу (в зависимости от выбора оператора перед отстрелом).

Система самонаведения [СУО FCS FCS14 от Aimpoint] сопоставляет картинку с изначально полученным изображением; при полете осуществляется корреляция контраста с частотой обновления 25 кадров в секунду. Поэтому, если даже меняется освещение или цель движется в других условиях [например, в случае постановки помех], система отслеживания продолжает направлять ракету Enforcer к намеченному объекту.

Источник изображения: topwar.ru

История разработки Enforcer, однако, далека от завершения. Изделие в имеющейся сейчас версии не является [классическим] противотанковым оружием, его боеголовка калибра 90 мм предназначена для поражения других типов целей

- говорится в издании.

Как указывается, собственно противотанковая модификация Enforcer-X на данный момент представляет собой концепт. Планируется, что ПТУР будет максимально похожа на оригинальную ракету, главным исключением станет боеголовка. БЧ будет тандемной кумулятивной, специально изготовленной для пробивания танковой брони за ДЗ.

Боеголовка потеряет возможность подрыва в воздухе, но ракета сможет атаковать цели в двух режимах – по прямой траектории или наклонной, в том числе сверху. При этом дальность действия системы останется на уровне 2 км.

Источник изображения: topwar.ru

На базе Enforcer разрабатывается ряд других изделий. Так, в сотрудничестве с бразильской компанией XMobots создается средство поражения для беспилотников. На текущий момент работы ведутся на стадии концепта.

Эволюцией Enforcer является малая противодронная система SADM. Это девятизарядная ракетная установка, которая смонтирована на крыше бронеавтомобиля Boxer, оснащенного турелью Rheinmetall Skyranger 30. Основными целями системы NNBS являются БПЛА массой менее 150 кг. Собственно SADM отвечает за диапазон от 2 до 5-6 км, в то время как 30-мм пушка – за более короткие дистанции.

SADM по сравнению с текущей ракетой Enforcer будет значительно длиннее, поскольку в задней части будет установлен ускоритель. Она получит другую ГСН, а боеголовка будет адаптирована к новой роли, вероятно, - к осколочному разлету поражающих элементов.