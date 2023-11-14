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ТАСС

В ФСВТС сообщили, что переговоры о производстве комплектующих для Су-57Э в ОАЭ не ведутся

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Истребитель Су-57Э
Истребитель Су-57Э.
Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

Самолет предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей

ДУБАЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) не ведут переговоры о возможной локализации производства компонентов экспортных истребителей пятого поколения Су-57 (Су-57Э). Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) на авиасалоне Dubai Airshow 2023.

"В настоящее время переговоры по данному вопросу не ведутся", - сказал представитель ФСВТС, отвечая на соответствующий вопрос.

В 2019 году глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в ходе дубайского авиасалона сообщал журналистам, что Россия предлагала локализовать производство отдельных компонентов экспортной версии истребителя пятого поколения Су-57 в тех странах, которые им интересовались, в частности, в Индии и ОАЭ.

Су-57 (по кодификации НАТО - Felon) - российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Самолет предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Машина имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования. Интеллектуализация систем Су-57 позволяет ему брать на себя часть функций летчика, в том числе пилотирование и подготовку применения оружия.

Dubai Airshow - одна из крупнейших международных аэрокосмических выставок. Мероприятие проводится раз в два года, Россия принимает в нем участие с 1993 года. В этом году на авиасалоне будут представлены 20 национальных павильонов, свою продукцию будут экспонировать свыше 1 400 производителей, которые покажут более 180 летательных аппаратов. Выставка пройдет с 13 по 17 ноября. 

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